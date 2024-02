Sanremo 2024, Amadeus: "Per la serata cover un'ottantina di artisti, sarà una bella festa"

Amadeus si prepara per la serata cover, una delle più amate dagli italiani.

Una puntata in cui sarà accompagnato dall'amica e collega Lorella Cuccarini: "Devo a Lorella il fatto di essere entrato in una tv generalista - spiega il direttore artistico del 74° Festival di Sanremo -. Mi ha chiamato dopo che era finita la mia esperienza della radio, per Buona Domenica e da lì iniziò un nuovo percorso della mia vita".

Soddisfatto della varietà di cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston per la serata dei duetti: "Ci sono brani tradizionali, ma anche cose nuove, sono almeno un'ottantina di artisti, sarà davvero una bella festa".