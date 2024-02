Roberta Ardito, da Sanremo e dalla Sinfonica ad una delle migliori realtà del panorama musica italiano

Quanta strada ha fatto da quando una dozzina di anni fa era stata a suonare con l'Orchestra sinfonica di Sanremo. Oggi Roberta Ardito, tornata a Sanremo ma come spettatrice, leader del quartetto ‘rosa’ di archi Alter Echo, rappresenta una delle migliori realtà del panorama musica italiano.

Origini pugliesi, diplomata al conservatorio in viola, con la Sinfonica aveva suonato come ‘aggiunta’. Ed è venuta a vivere a Genova dove vivono oggi le sue colleghe. Roberta ha fondato il quartetto che è poi comparso molte volte in televisione e ha suonato con Andrea Bocelli, i Pooh, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco De Gregori, il Volo, PFM, Massimo Ranieri, Jerry Calà, Gigi Proietti ed altri oltre che... da solo. In estate ha girato l'Italia con i Pooh. E ha praticamente completato il calendario estivo di quest'anno.

Fissati già oltre quaranta concerti: "Sono molto contenta - spiega Roberta - perchè sono riuscita a fare ciò che più desideravo. Io sono aperta a nuove esperienze e prossimamente mi si vedrà in veste di... giudice". Anche se per scaramanzia non ne parla molto, è sicura la sua presenza in questo compito per un format in onda su Sky. Dopo un'estate intensissima, anzi un anno molto impegnativo (75 concerti) si penserebbe a una Roberta stanca. "Per niente - dice - io amo questo lavoro e non mi sento mai stanca".

Vivendo a Genova conosce abbastanza bene la Liguria. E due estati fa con le compagne aveva fatto un applauditissimo concerto a Ospedaletti. Dalle nostre parti c'è spesso. "Questa volta - dice - non per lavoro. O meglio, non per suonare perché poi incontro qui tanta gente dell'ambiente che posso vedere tutta insieme". Nonostante sia un periodo... morto, a gennaio ha già fatto quattro concerti.

Come noto le Alter Echo hanno un vasto repertorio classico (Mozart, Vivaldi, Corelli, Bach, Brahms, Haydn) al quale hanno aggiunto tanghi, colonne sonore, motivi di Morricone per arrivare al pop e al rock. Oltre a Roberta (violista) la formazione è completata da Marta Taddei e l'ungherese Noemi Karamas (violini), e Rachele Rebaudengo (violoncello).

Nella foto: Roberta Ardito a Sanremo