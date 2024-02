Parte la raccolta differenziata in tutto il centro della città di Ventimiglia

Partirà lunedì prossimo la posa delle rinnovate batterie per il nuovo servizio di raccolta differenziata per il centro cittadino di Ventimiglia con l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata della città.

Il provvedimento, fortemente voluto dal Sindaco, On. Flavio Di Muro, e dall’Assessore alle Politiche Ambientali, Milena Raco, si è reso necessario in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall’Ente e per evitare che il Comune incorra, medio tempore, in pesanti sanzioni amministrative, come sempre avvenuto, a causa del mancato raggiungimento degli standard minimi fissati al 65% in materia di raccolta differenziata, come definiti dalla normativa nazionale e regionale.

Nei giorni scorsi, quindi, è iniziata, presso tutte le utenze interessate, la distribuzione del volantino illustrativo contenente tutte le informazioni necessarie sulle date relative agli incontri informativi e di ritiro dei nuovi kit per gli utenti. Ai fini del conferimento dei rifiuti, ogni utenza è legata ad una specifica isola ecologica di prossimità e non sarà quindi possibile il conferimento presso altre eco-isole: ogni cassonetto sarà dotato di apposita chiave.

Sotto le diverse perimetrazioni delle aree del centro cittadino, individuate dalla ditta Teknoservice, con le relative vie pertinenziali, al fine di facilitare al meglio la comprensione delle stesse: i punti in rosso indicano le postazioni delle isole ecologiche.

AREA C4: Corso Genova dal civico 1 al 54, Via Asse dal civico 1 al civico 7, Via Cavour dal civico 70 al civico 92, Via Chiappori dal civico 6 al civico 20, Via Roma dal civico 43 al civico 82, Via Sottoconvento dal civico 27 al civico 62 (escluso civico 28 che si trova in Area C7) e Via Turati dal civico 2 al civico 22.

AREA C5: Passeggiata Cavallotti dal civico 1 al civico 89 (con esclusione dei civici 5, 7 e 9 rientranti in area C6), Via Asse dal civico 3 al civico 55, Via Giovanni XXIII dal civico 5 al civico 32, Via Gramsci dal civico 4 al civico 6,Via Roma civico 66, Via Vittorio Veneto dal civico 41 al 45 e Vico Pescatori dal civico 1 al civico 38.

AREA C6: Passeggiata Cavallotti civici 5, 7 e 9, Passeggiata Oberdan dal civico 2 al civico 45, Via Carso dal civico 10 al civico 17, Via De Vincenti civico 3, Via Fondega dal civico 2 al civico 58 (esclusi i civici 5 e 7 che rientrano in AREA C7), Via Matteotti dal civico 1 al civico 10, Via Milite Ignoto dal civico 1 al civico 13, Via Roma civico 57, Via Vittorio Veneto dal civico 4 al civico 46 (con esclusione dei civici 5, 9 e 13 che si trovano in AREA C7), Vico Pompa civico 4, Vico San Nicola civico 3 e Via sant’Agostino dal civico 1 al civico 2.

AREA C7: Passeggiata Oberdan civico 1, Via Carso dal civico 1 al civico 7, Via Cavour dal civico 38 al civico 95, Via Chiappori civico 14, Via Firenze civico 2, Via Fondega dal civico 5 al civico 7, Via Hanbury civico 1, Via Matteotti civico 2, Via Mazzini dal civico 3 al civico 13, Via Roma dal civico 17 al civico 50, Via Ruffini dal civico 1 al civico 17, Via Scalo Merci civico 1, Via Sottoconvento dal civico 2 al civico 28, Via Vittorio Veneto civici 5, 9 e 13, Vico G. Oliva dal civico 3 al civico 18, Vico Pompa civico 2, Vico San Nicola dal civico 2 al civico 4 (con esclusione del civico 3 che si trova in AREA C6).

AREA C8: Largo Torino civico 5, Lungoroja G, Rossi dal civico 2 al civico 13, Via Aprosio dal civico 2 al civico 25, Via Bligny civici 3 e 7, Via Cavour dal civico 2 al civico 30, Via del Teatro civici 2 e 4, Via della Repubblica civici 2 e 8, Via Firenze civico 6, Via Mameli civici 3 e 4, Via Martiri della Libertà dal civico 9 al civico 25, Via Roma dal civico 2 al civico 20, Via Vittorio Veneto civico 1 e Via Zara civico 1.

QUARTIERE DI SAN SECONDO AREA C10: Via Bandette dal civico 1 al civico 62, Via degli Ulivi dal civico 1 al civico 48, Via delle Gerbere dal civico 1 al civico 11, Via Madonna delle Virtù dal civico 3 al civico 13, Via Martinazzi dal civico 2 al civico 81, Via Maule dal civico 2 al civico 53, Via Monte Grappa dal civico 1 al civico 5, Via Privata dei Gerani dal civico 1 al civico 10 e civico 40 e Via San Secondo dal civico 16 al civico 83.

AREA C11: Piazzale San Secondo civico 2, Via Brigate Partigiane civico 2, Via Cavour civici 1, 3, 5 e 7, Via San Secondo dal civico 1 al civico 18 e Via tenda dal civico 4 al civico 16. Perimetro a monte delimitato dalla ferrovia.

AREA C12: Piazza Cesare Battisti dal civico 2 al civico 34, Piazza XX Settembre civico 6, Via Agricola civico 4, Via Cavour dal civico 27 al civico 51, Via della Stazione dal civico 1 al civico 16, Via Hanbury dal civico 5 al civico 40, Via Martiri della Libertà civico 2 e Via Metella civici 1, 5 e 6.

Considerata la perimetrazione di cui sopra, dal giorno 12 Febbraio partiranno le campagne informative con due orari differenti per venire incontro alle esigenze dei cittadini, alla presenza dell’Assessore alle politiche ambientali e dei tecnici, nelle seguenti date:

Salone Parrocchiale di San Secondo (campagna informativa):

• 12/02 alle 18.30 ed alle ore 20.30 AREA C10

Sala del Consiglio Comunale (campagna informativa):

• 13/02 alle 18.30 ed alle ore 20.30 AREA C07 e C12

• 21/02 alle 18.30 ed alle ore 20.30 AREA C04

• 26/02 alle 18.30 ed alle ore 20.30 AREA C11 e C08

• 27/02 alle 18.30 ed alle ore 20.30 AREA C05 e C06

Alla fine del ciclo di incontri inizierà la consegna dei nuovi kit nelle seguenti date:

Salone Parrocchiale di San Secondo (consegna KIT):

• 14/02 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C10

• 15/02 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C10

• 16/02 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C10

Area antistante Teatro Comunale (consegna KIT):

• 04/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C07, C08, C11 e C12

• 05/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C07, C08, C11 e C12

• 06/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C07, C08, C11 e C12

• 11/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C07, C08, C11 e C12

• 12/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C07, C08, C11 e C12

• 13/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C07, C08, C11 e C12

Palestra “GIL” lato Via Chiappori (consegna KIT):

• 29/02 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C04, C05 e C06

• 01/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C04, C05 e C06

• 02/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C04, C05 e C06

• 07/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C04, C05 e C06

• 08/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C04, C05 e C06

• 09/03 dalle 09.00 alle 15.00 AREA C04, C05 e C06

Il metodo di raccolta in centro sarà oggetto di controlli frequenti mediante l’ausilio di foto trappole e/o servizi di videosorveglianza sulla qualità dei conferimenti. È fondamentale che le utenze rispettino le modalità di raccolta differenziata, onde evitare segnalazioni alle autorità competenti. È inoltre possibile, nel caso in cui l’intestatario della TARI fosse impossibilitato a recarsi nei luoghi delle sovracitate date, delegare una persona munita del codice fiscale dell’intestatario compilando l’apposito modulo in fondo.

Per rimanere sempre aggiornati sulle novità del servizio si invita la popolazione ad iscriversi al portale “Sindaci in contatto 2.0” compilando il modulo online al seguente indirizzo: www.ventimiglia.sindacincontatto.it oppure chiamando il numero +39 0184 716250 e seguire le istruzioni. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Teknoservice al numero verde: 800 508999 oppure su Whatsapp al numero: 340 8572681.