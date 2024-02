Sanremo: completamento Aurelia Bis, il plauso del candito sindaco Gianni Rolando al viceministro Rixi

“Al vice ministro al Mit Edoardo Rixi va il mio plauso per aver posto l'accento sulle vie di comunicazione del nostro territorio”. A dirlo è il candidato sindaco del centrodestra unito Gianni Rolando che aggiunge: “In particolare, l'annuncio dell'avviso della progettazione, propedeutica all'avvio dei cantieri per il completamento dell'Aurelia Bis da Sanremo a Ventimiglia, ossia l'accordo di programma MIT-ANAS".



"E' un'opera che i sanremesi e non solo loro aspettano da tempo, un'importante infrastruttura che darà ossigeno alla viabilità della città dei fiori. Come candidato sindaco del centrodestra unito - conclude Rolando -, rinnovo i miei ringraziamenti al viceministro Rixi per aver intrapreso un percorso di sviluppo per il nostro territorio mettendo fine ad una emarginazione, dal punto di vista delle infrastrutture, che questa città non merita”.