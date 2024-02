74° Festival di Sanremo: l'affaire "scarpe" si allarga, John Travolta a Ventimiglia per girare lo spot di U-Power (Foto e video)

L'affaire "scarpe" che ha coinvolto John Travolta sul palco dell'Ariston è tutt'altro che concluso. Dopo le polemiche per il logo "U-Power" in bella vista durante la sua ospitata e i discutibili balletti con Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo, l'attore si è spostato oggi a Ventimiglia dove, all'interno del teatro comunale, era stato allestito il set proprio per girare lo spot delle ormai note scarpe. Insieme a lui anche Diletta Leotta, testimonial italiana del marchio.

La cosa è stata palesata anche dalle parole del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro e dell'assessore al turismo, Serena Calcopietro: “John Travolta e Diletta Leotta hanno registrato al teatro comunale di Ventimiglia una telepromozione e un'intervista per le reti Mediaset. L'evento è stato possibile grazie alla collaborazione tra la produzione Mediaset e il comune di Ventimiglia. John Travolta e Diletta Leotta sono stati omaggiati di un cesto di prodotti tipici ventimigliesi. Un onore accogliere John Travolta e Diletta Leotta a Ventimiglia, nel nostro teatro, per la registrazione di un spot pubblicitario”.

Tutto, quindi, era stato ampiamente previsto e organizzato. Stando a quanto trapela dall'amministrazione comunale ventimigliese pare che si stesse lavorando da diverso tempo alla registrazione dello spot nel teatro comunale e che non sia una cosa dell'ultimo minuto.

Anche se tutto è stato 'top secret', l'arrivo di Travolta è trapelato sui social da alcuni passanti che lo hanno immortalato con foto e video. Tanti fan si sono così riuniti davanti al teatro comunale in attesa dell'uscita di Travolta che, dopo aver registrato lo spot, ha concesso qualche foto e autografo ai presenti prima di salire in macchina. "John, appena arrivato, ha subito rivolto un apprezzamento per la nostra città, esclamando 'It’a a beautiful city!' e fatto i complimenti per il nostro teatro" - fanno sapere il sindaco Di Muro e l'assessore Calcopietro - una visita, seppur breve, che ci riempie di orgoglio. Un ringraziamento a Nino De Franco e Marco Pugno per la collaborazione".

John Travolta con il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro

La presenza di John Travolta in Riviera, quindi, è legata a doppio filo alla promozione del marchio che ieri sera è stato palesemente mostrato sul palco dell'Ariston. Sempre più difficile ipotizzare che la campagna promozionale di "U-Power" stesse andando in scena all'oscuro di Rai. Tesi che si rafforza anche alla luce della presenza di Franco Uzzeni, proprietario del marchio, tra le prime file del Teatro Ariston durante la serata che ha visto John Travolta in veste di superospite.

Come è ormai noto da diverse ore, tutto ha avuto inizio quando l'attore è salito sul palco dell'Ariston con il logo "U-Power" in bella vista davanti a oltre 10 milioni di telespettatori quando notoriamente in Rai è vietato mostrare qualsiasi genere di marchio. Specie al Festival di Sanremo. Proprio in questi giorni è stata ufficializzata la multa ad Amadeus e Chiara Ferragni per le menzioni a Instagram durante l'edizione 2023 della kermesse mentre, restando sempre nelle ultime edizioni, Achille Lauro fu costretto a cambiare parte del proprio testo di "Rolls Royce" da "vestito bene Michael Kors" a "vestito bene via del Corso". Episodi alla luce dei quali la mossa di Travolta necessita di effettivi chiarimenti da parte di Rai. L'azienda, invece, oggi in conferenza stampa ha minimizzato l'episodio imputandolo a banali distrazioni di palco. Ora, invece, sta emergendo un quadro ben diverso. La promozione di "U-Power" era organizzata da mesi e la registrazione dello spot a Ventimiglia ne è ulteriore prova.

Resta da capire chi fosse esattamente a conoscenza di cosa, e se l’iniziativa sia stata discussa tra azienda e attore, ma non con Viale Mazzini, che potrebbe avere scoperto l’intenzione dell’attore di salire sul palco con le scarpe soltanto al momento di entrare in scena. A dar retta ad Amadeus e ai vertici Rai, sembra essere andata in questo modo.