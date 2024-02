A Ventimiglia parte il nuovo servizio di raccolta differenziata Teknoservice: incontri informativi per la cittadinanza

Per approfondire la nuova modalità di raccolta e rispondere ai dubbi degli utenti, sono stati fissati appuntamenti informativi (sempre alle 18.30 e alle 20.30) aperti alla cittadinanza: si inizia lunedì 12/02 con gli incontri per i residenti nella zona C10 presso la chiesa di San Secondo. Martedì 13/02 l’incontro in sala consiliare sarà per i residenti nelle zone C7 e C12. Il 21/02 incontro aperto ai residenti della zona C4, il 26/02 per coloro che vivono nelle zone C8 e C11, mentre il 27/02 l’appuntamento è con i residenti delle zone C5 e C6. A ciascuna zona saranno dedicate giornate di consegna kit, fondamentali per accedere alle nuove postazioni.

Per informazioni o chiarimenti restano attivi il numero verde 800.508.999, il sito web e l’indirizzo email bacinoventimigliese@teknoserviceitalia.com