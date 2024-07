Il casinò di Sanremo conferma ottimi incassi anche nei mesi estivi

Nonostante la crescente popolarità delle slot online, continua ad essere un momento molto favorevole per il Casinò di Sanremo, che da vari mesi a questa parte sta registrando un forte aumento degli incassi. Si tratta di un trend positivo, in parte dovuto anche al potenziamento dell'offerta di intrattenimento, che ha portato a un aumento dell'afflusso di clienti.

Guadagni record nel mese di giugno

Solo nel mese di giugno 2024, il Casinò di Sanremo ha registrato un guadagno pari a 4,4 milioni di euro, un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questi introiti, la maggior parte dei quali proviene dalle slot machines, confermano una tendenza in ascesa che si riflette anche sui risultati complessivi dell’ultimo anno. Da gennaio 2024, infatti, il Casinò di Sanremo ha totalizzato circa 25 milioni di incassi. Il successo delle slot online, dunque, non sembra aver intaccato la popolarità di quelle fisiche, che continuano ad attrarre un vasto pubblico di appassionati.

Gli ultimi eventi del Casinò

A contribuire all’aumento degli incassi, è stata anche la recente inaugurazione del Roof Garden, in occasione della quale il casinò ha ospitato un ricevimento che ha visto la partecipazione di molte persone. La struttura rappresenta un'attrazione aggiuntiva che nei prossimi mesi si spera contribuisca ad aumentare ulteriormente l’afflusso di visitatori.

L’investimento dimostra, inoltre, l'impegno del casinò nel diversificare e migliorare l'offerta attuale, rendendolo un punto di riferimento non solo per il gioco d'azzardo, ma anche per eventi di tipo culturale.

Giugno è stato anche il mese del torneo internazionale WPT, evento che ha fatto registrare circa 3.158 iscrizioni, con effetti positivi sia sui guadagni del casinò, che sul turismo locale. Oltre 750 giocatori, accompagnati da amici e familiari, sono arrivati a Sanremo da tutta Europa, contribuendo all'economia locale con la loro presenza.

Sanremo continua a tenere testa al gioco online

Malgrado la diffusione dei casino online, Sanremo continua a mantenere una posizione di rilievo nel settore. Nonostante le piattaforme digitali offrano un'esperienza di gioco comoda e accessibile, il casinò di Sanremo presenta una serie di caratteristiche che gli permettono di differenziarsi da altre opzioni di intrattenimento.

La prima di queste caratteristiche risiede nel fatto che l'esperienza di gioco fisica non può essere replicata appieno da una piattaforma online. L'atmosfera elegante e l'interazione sociale sono elementi che tendono ad attrarre il giocatore e che difficilmente possono ritrovarsi in un casinò digitale.

Inoltre, l’offerta ludica del Casinò di Sanremo è in costante miglioramento, a testimonianza del suo impegno a favore dell’innovazione, fattore che contribuisce ad accrescere la fedeltà dei clienti. Non è da sottovalutare nemmeno la sua posizione strategica, nel cuore di una delle città turistiche più rinomate d'Italia, che ogni anno attrae migliaia di visitatori.

L'insieme di questi fattori fa sì che l'esperienza di gioco fisico, almeno a Sanremo, mantenga un forte appeal. Alla luce dei risultati positivi degli ultimi mesi, è più che evidente che questa tendenza è destinata a continuare, consolidando ulteriormente la reputazione del Casinò di Sanremo come una delle principali destinazioni per gli appassionati del gioco.