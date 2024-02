Lieve incidente stradale, questa mattina intorno alle 10, all’incrocio tra via Dante Alighieri e via San Francesco a Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamento. Ad avere la peggio una donna di 47 anni che è stata portata in ospedale in codice giallo di media gravità.