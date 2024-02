Imperia: un avvocato, un notaio e un neurochirurgo indagati dalla Procura per circonvenzione di incapace (Foto e Video)

Si tratta di un caso che ha visto i quattro approfittare della vittima e indurla a compiere un testamento per atto pubblico a favore della sorella, estromettendo l’altro fratello dal cospicuo asse ereditario. In particolare, un avvocato del foro di Imperia, in virtù del suo ruolo di amministratore di sostegno dell’anziana, dopo una visita medica neurologica eseguita da un professionista compiacente, ha ottenuto la certificazione inerente alla capacità di testare della vittima e, successivamente, grazie a un notaio le ha fatto redigere un testamento istituendo erede la sorella e, in caso di rinuncia, la nipote.