Sanremo, Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo: Il Tre insieme a Parole O_Stili per parlare di odio online e fragilità

Dare valore alle parole, nella musica e nelle relazioni, così da accrescere la consapevolezza e la responsabilità verso il benessere emotivo degli altri: nasce con questo obiettivo l’incontro organizzato oggi a Sanremo da Parole O_Stili, progetto di sensibilizzazione contro la violenza del linguaggio, insieme al Il Tre - cantante in gara dell’edizione 74° del Festival di Sanremo con il brano “Fragili” - a Warner Music Italia e Progetto Itaca.

Un’occasione per parlare con i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Sanremo Centro Ponente, dell’importanza delle parole e del rispetto degli altri, proprio in occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’iniziativa si è svolta nella cornice di 'Civico Il Tre', ovvero uno spazio dove si svolgono incontri e attività dedicati al tema della salute mentale e delle fragilità organizzati in collaborazione con il “Progetto Itaca”, una fondazione attiva in tutta Italia per sostenere programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

Il rapper romano, insieme alla pedagogista di Parole O_Stili, Barbara Laura Alaimo, è stato protagonista di una lezione interattiva che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di riflettere sul principio numero 6 del Manifesto della comunicazione non ostile, “Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.”

Un’occasione per creare uno spazio sicuro e inclusivo dove ci si senta liberi di esprimere le proprie emozioni e le proprie fragilità.

L’incontro, nato dalla collaborazione tra Warner Music Italy, Parole O_Stili e Progetto Itaca, vuole rappresentare un’opportunità per coniugare un evento importante come il Festival di Sanremo con iniziative di sensibilizzazione sulla centralità di una buona comunicazione basata sull’ascolto e sul rispetto dell’altro, anche nelle sue fragilità, per generare e alimentare comportamenti virtuosi, dentro e fuori la Rete.

“Credo sia davvero importante che anche in manifestazioni di grande visibilità come Sanremo si dia spazio ad un confronto sulla fragilità e il disagio dei giovani di oggi. Temi come quelli del bullismo toccano profondamente e da vicino ognuno di noi, con effetti che possono essere anche molto dolorosi come dimostra anche il racconto di Alessandra Amoroso ieri, in conferenza stampa. Per questo ringraziamo Progetto Itaca e Il Tre per l’attenzione che dedicano al tema e per averci scelti come partner in un momento di dialogo che dovrebbe essere una pratica quotidiana e costante. Perché la collaborazione tra famiglie, insegnanti, istituzioni, media e comunità - è un'urgenza che non ammette proroghe nell'affrontare le sfide legate al cyberbullismo e alla promozione di un ambiente online più rispettoso e sicuro” – il commento di Rosy Russo, Presidente di Parole O_Stili e Founder di SpazioUau.

Parole O_Stili, l’associazione Parole O_Stili è nata a Trieste nell’agosto 2016 con l’obiettivo di responsabilizzare e educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile. Promuove i valori espressi nel Manifesto della comunicazione non ostile e si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del fatto che «virtuale è reale» e che l’ostilità in Rete ha conseguenze concrete, gravi e permanenti nella vita delle persone. Parole O_Stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete, e per promuovere una consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali.

“Fragili” è il brano che Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, classe 1997, porterà in gara al prossimo Festival di Sanremo e già in presave: https://wct.live/app/39695/il-tre-fragili.

Scritto da lui stesso, “Fragili” è un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi” e come negli altri suoi pezzi racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui

Per l’attenzione sempre costante a questi temi cari a Guido, a Sanremo, a partire da lunedì 5 fino a sabato 10 febbraio, verrà creato in piazza Bresca 27, "Civico Il Tre", un posto unico e un punto di incontro dedicato al tema delle fragilità che vedrà una serie di incontri e attività ricreative pensati sia per gli ospiti che per il pubblico interessato.

