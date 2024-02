Ti piacerebbe iscriverti all'Università, ma non sai cosa scegliere?

Hai finito il liceo, ma non sai quale facoltà scegliere? Lavori e vorresti iscriverti all'università, ma ti piacerebbe farlo vicino a casa? L'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, da diversi anni polo accademico dell'Università Niccolò Cusano, ti offre la soluzione che fa per te!

I consulenti dell'Istituto Galileo Galilei ti aiuteranno a scegliere tra le proposte dell’Università Niccolò Cusano accompagnandoti in un percorso di scoperta delle tue passioni, competenze e aspirazioni, in modo da trovare il corso di studi che meglio risponda alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. Il servizio di orientamento è personalizzato e si basa sulle tue esigenze individuali. I consulenti ti aiuteranno a identificare le tue passioni e competenze, a valutare le tue aspirazioni e a definire i tuoi obiettivi di carriera. Inoltre, il servizio di orientamento ti fornirà informazioni aggiornate e accurate sui corsi di laurea e sulle opportunità di carriera.

L’Università Niccolò Cusano offre un'ampia scelta di corsi di laurea, sia in modalità online che in presenza, per permetterti di trovare la tua strada e realizzare i tuoi obiettivi.

Inoltre, la sede di Arma di Taggia è facilmente raggiungibile da tutta la provincia di Imperia, quindi potrai studiare senza rinunciare alla tua vita familiare e lavorativa.

Scopri subito tutti i corsi di laurea offerti dall'Università Niccolò Cusano presso il Polo di Imperia ad Arma di Taggia!

L'offerta formativa dell'Università Niccolò Cusano è vasta e diversificata, con oltre 40 corsi di laurea in differenti aree di formazione.

Tutti i corsi di laurea (laurea breve o di I Livello) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatorio) e offrono la possibilità di completare il biennio di specializzazione con il conseguimento della Laurea Magistrale (laurea quinquennale o di II Livello).

Gli esami possono essere sostenuti da remoto in 9 sessioni annuali da casa e altrettante, se si desidera, in presenza in Ateneo.

Inoltre, è possibile effettuare gratuitamente il riconoscimento dei crediti nel caso di una precedente esperienza universitaria.

Ecco alcuni dei vantaggi di studiare presso Università Niccolò Cusano iscrivendisi con l’Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia:

Ampia scelta di corsi di laurea e Master di I e II Livello

Modalità online e in presenza

Sede d’appoggio facilmente raggiungibile

Presenza di un'equipe docente qualificata

Assistenza agli studenti

La possibilità di studiare in modo flessibile, adattando il tuo percorso formativo alle tue esigenze personali

La disponibilità di tutor, pronti ad aiutarti in caso di difficoltà

La possibilità di sostenere gli esami da casa, senza spese di trasferimento

La mancanza di costi per l'acquisto dei testi

L'Istituto Galileo Galilei è anche un punto di riferimento per chiunque voglia concludere il proprio corso di studi delle scuole medie e superiori.

Per ulteriori informazioni potrai recarti direttamente all'Istituto G.Galilei ad Arma di Taggia, in via Stazione 6, oppure chiamare in Segreteria allo 0184 42233, visitare il Sito o scrivere una mail: imperia@unicusano.it / istitutoggalilei@yahoo.it, referente Barbara,( tel. 339/7811458).