Dopo oltre un decennio a New York, passando per la Costa Azzurra, Simone "Kemo" Tonsi ha trovato la sua casa a Sanremo

Artista, produttore di musica house e pop, amante del jazz e delle sonorità internazionali. Proprio qui dagli uffici della sua Label BCRMUSIC Simone "Kemo" Tonsi ci racconta con entusiasmo i nuovi progetti artistici che lo vedono coinvolto.

“In circolazione questi giorni – spiega Simone - il video di “Pon de replay” nuovo singolo di Nevia, prodotto da D.J. Thor, artista italiano di fama internazionale, ed arrangiato da Simone “Keemo” Tonsi. È una reinterpretazione del brano originale presentato da Rihanna nel 2005 per Def Jam. Una nuova versione inedita con un ritmo indie/pop e contaminazioni folk, per creare un ponte tra gli anni 2000 ed oggi. Nella produzione fanno parte anche il bassista Tony Corizia, AlexTM trombettista jazz australiano, ed il giovane chitarrista Davide Zappia che ha suonato l’Ukulele”.



“In occasione del Festival di Sanremo – prosegue Simone - D.J. Thor mi ha raggiunto da Riccione proprio qui per promuovere i nuovi progetti musicali che abbiamo in cantiere, musica house che produciamo e che spesso è presente nelle chart internazionali in tutto il mondo. Insieme a Bsoul Management e alla CEO Alexia Bartolucci stiamo collaborando al lancio del nuovo marchio Club Costa Azzurra, in anteprima qui durante il Festival di Sanremo. Con Club Costa Azzurra in cantiere per l’estate party con musica su tutta la riviera Ligure, fino in Francia Montecarlo, Nizza, Saint Tropez, in cantiere anche produzioni musicali dedicate e uno show radiofonico molto originale a supporto a cui stiamo lavorando. Sarà una primavera intensa”.

“Thor in occasione del Festival – conclude Simone 'Keemo' Tonsi - giovedi 8 febbraio sarà in piazza Bresca dalle 19 con un dj set imperdibile in collaborazione con Bistrot 21. Io mi dovrò dividere tra l’intensa produzione in studio e la direzione artistica dei live al Living Garden, che proprio in questa settimana di Sanremo riserverà ottimi show, come l’evento “MusicStyle Group” Live at the Garden, con la partecipazione del Soprano Daniela Tessore che vedrà esibirsi un coro di 30 elementi. Seguirà un concorso canoro, chiamato “Punto di Partenza” che si svolgerà nei giorni 1,8,22,29 Marzo con la conseguente finale che sarà il 13 Aprile”.

Pagine social:

https://www.instagram.com/andreaschianini_thor?igsh=MWluZDc1aWU5Z3Nwaw==

https://www.instagram.com/neviamusic?igsh=cHNmaDRmb2E0czFk

https://youtu.be/BWBZmaWDL3o?si=cH4K-7HGov3s6tfe

https://www.instagram.com/simonekeemotonsi?igsh=MTVzOGpobjJhbWh6NQ%3D%3D&utm_source=qr