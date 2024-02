Elezioni Sanremo: il 18 febbraio al via la campagna elettorale di Gianni Rolando candidato sindaco

Appuntamento al 18 febbraio 2024 a partire dalle 18 al Morgana di Sanremo, in lungomare Trento e Trieste 16, per l'evento di avvio della campagna elettorale di Gianni Rolando candidato sindaco di Sanremo.



“La festa di invito sarà l’occasione per incontrare Gianni Rolando ed ascoltare i suoi progetti per una Sanremo finalmente protagonista – spiegano dal Comitato Rolando Sindaco -. All'evento saranno presenti anche i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che sostengono Gianni Rolando alla carica di sindaco di Sanremo, come Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!”.