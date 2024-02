Sanremo adesso ha anche la sua canzone: presentata ieri da MaxFiamma & Band davanti all'Ariston (Foto e Video)

Ieri sera, poco prima dell'accensione delle luminarie in ricordo di Toto Cutugno, Maxfiamma & Band hanno presentato davanti al Teatro Ariston una canzone dedicata ai Sanremesi e a Sanremo.

"Una mattina di qualche mese fa mi misi a canticchiare questo motivetto che mi balenava in testa - spiega Massimo Cascio, in arte Maxfiamma - e in riva al mare munito di carta e penna creai il testo. Volevo scrivere una canzone divertente dedicata ai Sanremesi e alla città dei fiori, intrisa di ironia e leggerezza. Dopo le feste natalizie ho chiamato i miei amici musicisti (Paolo Crespi, chitarra, Roberto Faieta, fisarmonica e Paolo Oggero, percussioni) e a tempo di record abbiamo arrangiato il brano, provandolo in una stanza del centro sociale di Palazzo Roverizio gestito dal Professor Giovanni Mangione, di cui mi onoro di essere figlioccio e che all'età di 10 anni mi ha dato l'opportunità di imparare uno strumento musicale, la tromba”.

“Durante le prove ci siamo resi conto che il brano poteva andare forte - continua Maxfiamma - grazie anche ai commenti positivi di chi lo aveva ascoltato dal vivo. Abbiamo così deciso di inciderlo e grazie alla professionalità e competenza di Fernando Mongelli dello studio di registrazione Quick di Sanremo, in pochissimo tempo lo abbiamo registrato; volevo infatti che fosse pronto nei giorni precedenti l'inizio del Festival della Canzone. Ho pensato: quale miglior occasione per presentare la canzone proprio nella città dei fiori, la nostra città, davanti al tempio della musica italiana, il Teatro Ariston? E' così è stato".

E’ stato anche realizzato un videoclip in riva al mare per proporlo su YouTube e su altre piattaforme digitali. In poco più di due ore, la diretta su Facebook ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e c'è già chi lo canticchia per la strada. Sotto il testo completo della canzone.

NOI DI SANREMO (Parole e musica di Massimo Cascio)

"Noi di Sanremo siamo nati ricchi e belli,

abbiam le ville su in collina e due castelli,

i monti son vicino al mar, a piedi tu ci puoi arrivar

e puoi dall'alto il panorama rimirar.

I marciapiedi son dipinti con i fiori,

al Casino noi sperperiam tutti i milioni

e tra una slot e una roulette, trovi un emiro con il fez

che si è giocato anche la moglie al black jack.

Rit. E nei carruggi tra focacce e sardenaire ci perdiam, la Cattedrale di San Siro è il nostro luogo per pregar, ed a Febbraio pazzi diventiamo per il Festival, perfino per andare in bagno certi omoni ti chiedono il pass.

Sulla ciclabile corriam vicino al mare

e pedalando il vento in faccia a respirare

e le donnine coi fuseaux che corron come la Bardot,

che poi si ferman sulla spiaggia a fare squat.

Sul nostro stemma c'è il leone sulla palma,

che se ci scappa poi non ne facciamo un dramma,

nello Zampillo a rinfrescar, la Chiesa Russa a visitar,

poi si addormenta in mezzo al traffico a russar.

Rit. (...)

Sai che a Sanremo ci son solo tre stagioni,

l'inverno l'abbiam chiuso fuori dai portoni,

e qui qualunque malattia sparisce come per magia

c’è gente che è guarita dalla sciatalgia.

Rit. (...)

Noi di Sanremo siamo alti, ricchi e belli

e sulla testa abbiamo un mare di capelli

e la mattina li asciughiamo con il phon

e poi la sera noi cantiamo all'Ariston!

E la mattina li asciughiamo con il phon

noi ci vediamo all'Ariston!

E la mattina li asciughiamo con il phon

andiamo tutti all'Ariston!".