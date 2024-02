Sanità: il 'Centro prelievi mobile' di Asl 1 Imperiese dal 24 febbraio anche a Civezza

Si arricchisce l'offerta di Asl1 nell'agevolare gli utenti all'accesso al servizio prelievi tramite il mezzo mobile. Dal 24 febbraio ed ogni quarto sabato del mese sarà attivo a Civezza, dalle 8 alle 9,40, in via Giusti il mezzo mobile di Asl 1.

Per usufruire dei servizi del “Centro prelievi mobile” di Asl1, per gli esami di laboratorio, basterà prenotare presso i consueti canali:

· per telefono al numero 800098543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18)

· presso gli sportelli CUPA (in ospedale o al distretto sanitario)

· presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione CUP

· sul portale https://prenotosalute.regione.liguria.it/

Possono accedere al servizio tutti i cittadini, esenti e non esenti dal ticket. In quest'ultimo caso il pagamento deve avvenire prima della prestazione (attraverso gli sportelli Asl1, Ticketweb, Pago PA...) e non sarà possibile effettuare il pagamento al momento del prelievo presso il camper.