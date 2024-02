Casting per "Vita da Carlo" con Verdone, a Ventimiglia un centinaio le aspiranti comparse (Foto)

Casting a Ventimiglia per la serie televisiva di Carlo Verdone intitolata “Vita da Carlo”. Un centinaio le persone, con e senza esperienza nel mondo della recitazione, che, nella giornata di ieri, si sono presentate in via Sir Thomas Hanbury per fare le audizioni e diventare comparse della nuova serie comedy dell'attore, regista, sceneggiatore e comico italiano nella quale interpreta sé stesso mettendo in scena i drammi e la comicità della sua vita privata e del rapporto con famiglia, amici famosi, produttori prepotenti ma anche farmaciste in grado di accogliere pazientemente la sua famigerata ipocondria.

Per la terza stagione della serie tv, che ha la regia di Valerio Vestoso e Carlo Verdone, si cercano complessivamente 250 comparse. "Quasi tutti i maggiorenni possono candidarsi. Chi si presenta deve avere tra i 18 e i 75 anni, carta d'identità e tessera sanitaria in corso di validità e fornire un codice Iban intestato. Si cercano sia donne che uomini" - fa sapere Manuel Stefanolo di Macaia Film - "La fiction è ambientata ai nostri giorni per cui non ci sono richieste fisiche o tagli di capelli particolari. Rimane il vincolo per i dipendenti pubblici che non possono essere assunti da società private. Chi non può presentarsi fisicamente per motivi lavorativi può chiedere informazioni inviando un messaggio su Whatsapp al numero 3356448561, verrà informato su tutta la documentazione necessaria da presentare che potrà poi mandare online".

Chi passerà il casting potrà partecipare alle riprese, prodotte da FilmAuro, che saranno girate a marzo a Sanremo. "Alle aspiranti comparse facciamo un colloquio, qualche domanda, come per esempio se hanno già avuto esperienze di recitazione, e le foto. Creiamo delle schede per ogni persona con i dati anagrafici e le foto, che poi vengono viste dalla regia che effettuerà, in seguito, le scelte" - dice Stefanolo - "La regia distribuirà poi le persone scelte tra le giornate di lavorazione e noi penseremo a contattare tutti coloro che sono stati scelti. Gli orari di lavoro normalmente sono 10 ore al giorno con un'ora di pausa. Quando vi sono tante comparse la convocazione avviene un po' prima, quindi, il tempo di lavorazione si allunga e può arrivare anche a 12 ore al dì perché la gente deve essere preparata principalmente per costumi, trucco e parrucco. Le comparse firmano un contratto, il lavoro sarà, perciò, retribuito. Devono, inoltre, firmare una liberatoria, la presenza e un documento in cui si impegnano a non diffondere immagini o video delle riprese".

Il casting di ieri a Ventimiglia, che è stato organizzato da Macaia Film per conto di FilmAuro, non sarà l'unico, vi saranno, infatti, nuovi casting a Imperia, domani, il 3 febbraio, in via Delbecchi 32 dalle 10 alle 19 e a Sanremo dopo il Festival, probabilmente tra il 12 e il 15 febbraio. "La Macaia Film è stata incaricata da FilmAuro di cercare figurazioni nella provincia di Imperia per la fiction 'Vita da Carlo' che verrà girata per alcuni giorni a Sanremo tra il 7 e l'11 marzo" - dice Manuel Stefanolo di Macaia Film - "A Ventimiglia si sono presentate un centinaio di aspiranti comparse come a Savona dove si è svolto il primo casting".