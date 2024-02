Ventimiglia: la mosaicista Graziella Caliò al nido d'infanzia 'L'Aquilone' per spiegare il 'risseau' (Foto)

Questa mattina, al nido d'infanzia ‘L'Aquilone’ di Ventimiglia, è andata a trovare i bambini e a condividere la sua esperienza, la mosaicista Graziella Caliò, volontaria di ‘Donne in arte’.

I piccoli hanno potuto sperimentare la tecnica del ‘risseau’ (in genovese ‘ciottoli’). Con l'utilizzo di una colla a base di acqua e farina i bambini hanno posato su una base di carta delle pietroline raccolte in spiaggia. Una volta asciugate, le sezioni di ciottoli verranno staccate dalla carta e incollate con una colla cementizia direttamente sulla base di legno nel quadro preparato per l'occasione.

I bambini avvolti in questa atmosfera artistica hanno manipolato travasato e incollato con cura e attenzione le loro pietroline come dei veri artisti.