74° Festival di Sanremo: un'altra giornata di prove all'Ariston, folla per i The Kolors davanti al teatro (foto)

Ancora spazio ai duetti nel calendario delle prove in vista del 74° Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston continuano ad alternarsi i cantanti in gara per provare sia le loro canzoni inedite che le cover per la serata del venerdì. Insieme a loro, quindi, anche i protagonisti dei tanti duetti che riporteranno a Sanremo grandi e iconici nomi della canzone.

Oggi è stato il turno di Fred De Palma con gli Eiffel 65, Alfa con Roberto Vecchioni, Emma con Bresh, The Kolors con Umberto Tozzi e Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino.