Sanremo: fumetto sulle sfide dei bambini immigrati e delle loro famiglie, un workshop dell’Accademia di Belle Arti

Accademia di Belle Arti di Sanremo “Isadora Duncan”, istituto di Alta Formazione nell’area dell’arte e del design, da anni sensibilizza i suoi studenti sull’importanza della filiera della sostenibilità sociale e ambientale nel comparto artistico e del design.

Il 1° febbraio avrà inizio, prima on line e poi in presenza nella sede di Sanremo dell’Accademia, il Workshop Internazionale “Comics made with love”, in collaborazione con la Texas University di El Paso, nell’ambito del progetto Narrazione Circolare, ideato dal Prof. Francesco De Luca (Messina), promosso da SIMPE (Società Italiana Medici Pediatri - Teramo) e organizzato da Leukasia Soc. Coop. Soc. (Lecce).

Si tratta di un workshop di cinque ore tenuto dalla Prof.ssa Marie Leiner, conosciuta come influencer in campo educativo grazie alle sue produzioni didattiche a livello internazionale. I suoi video contano oltre 390 milioni di visualizzazioni, i suoi canali YouTube sono seguiti da ben 855mila iscritti e le sue produzioni di cartoni animati hanno vinto oltre 35 premi nazionali ed internazionali.

La Prof.ssa Leiner sarà in Italia, dove presenterà per la prima volta il cartoon didattico sul tema dei bambini immigrati, e parteciperà, a Siracusa il prossimo 18 maggio, al terzo appuntamento del Congresso “Narrazione Circolare”, programmato nell’ambito delle attività promosse da SIMPE, Società Italiana Medici Pediatri.

In vista di questo importante appuntamento, la Leiner terrà un workshop sulla creazione di una storia dalla quale elaborare un fumetto il cui tema riguarda le sfide che i bambini immigrati affrontano quando le loro famiglie, per vari motivi, devono o decidono di emigrare in un altro paese, in questo caso l’Italia.

Gli studenti durante il workshop dovranno basarsi su storie che raccontano di coraggio, resilienza, speranza, amore, frustrazione, abbandono e dolore. Questi sono i sentimenti che si intrecciano nelle vite dei bambini migranti e delle loro famiglie, creando una tela fatta di emozioni ricche e complesse. Le storie motivazionali che saranno sviluppate durante il workshop potranno essere reali o immaginarie e dovranno concludersi preferibilmente con un finale che dia speranza ed essere fruibili da bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Il 5 di marzo i partecipanti al workshop presenteranno i risultati dei loro lavori di fronte ad una commissione di esperti composta dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, Prof. Giampiero Mele, dalla Prof.ssa Marie Leiner, dal Prof. Francesco De Luca e dalla Dr.ssa Renata Feliciotto, un gruppo di esperti in pediatria e comunicazione che, nell’ambito del Progetto Narrazione Circolare, sono impegnati nell’ideazione di strumenti e strategie innovative volte alla promozione del benessere del bambino, e da Antonella De Vito CEO di Leukasia Soc. Coop. Soc. che si occupa di organizzare Eventi, Congressi, Corsi di aggiornamento ECM per medici e servizi nell’ambito della Farmaceutica e della Medicina in genere.

Marie Leiner, Prof.ssa della Texas University di El Paso, commenta:

"sono molto contenta di portare la mia esperienza agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo in quanto ritengo che il workshop avrà delle ricadute non solo in ambito artistico ma anche in ambito educativo per la comunicazione di temi sociali che indirettamente riguardano anche la pediatria. Ringrazio il Prof. De Luca e la Dott.ssa Feliciotto per l’apporto scientifico assicurato e Antonella De Vito di Leukasia per aver ideato quest’occasione di confronto con gli studenti italiani dell’Accademia di Sanremo.”

Francesco De Luca, ideatore del progetto Narrazione Circolare, commenta:

“questo workshop è molto importante perché rappresenta il punto di partenza verso attività formative che, legando arte e scienza, raggiungono la comunicazione di una pediatria differente che coinvolge, non solo i colleghi pediatri, ma anche le famiglie e i bambini. La nostra mission è quella di continuare a investire in strutture e persone, per elevare e far crescere sempre di più l’idea che la pluridisciplinarità aggiunge valore alle cose”.

Giampiero Mele, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, conclude: “siamo molto orgogliosi di partecipare con i nostri studenti al Workshop Internazionale “Comics made with love”. Ringrazio la Prof.ssa Marie Leiner per aver messo a disposizione dei nostri studenti la sua professionalità, la SIMPE, Società Italiana Medici Pediatri, e gli amici del Progetto Narrazione Circolare, Leukasia per aver fatto da tramite per il raggiungimento di questo prestigioso risultato. Mi auguro che questa esperienza rappresenti l’inizio di una lunga e proficua collaborazione che possa portare ad una crescita culturale e crei occasioni di ricerca artistico scientifica a livello internazionale.”