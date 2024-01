Per i bookmakers Sinner può vincere un altro slam

Jannik Sinner, il giovane tennista che ha recentemente conquistato l'Australian Open diventando il più giovane italiano ad aver mai vinto un grande Slam, è ora al centro delle attenzioni dei bookmaker.

A soli 22 anni, Sinner ha già scritto la sua storia nel mondo del tennis, ma sembra che il suo cammino vincente sia appena iniziato. I bookmaker, noti per la loro abilità nell'analisi approfondita del panorama sportivo, stanno ora scommettendo sul fatto che il talentuoso giocatore possa replicare il suo successo in un altro torneo di prestigio.

In questo articolo, esploreremo le prospettive dei bookmaker sull'ascesa di Sinner nel tennis mondiale, analizzando le quote e le proiezioni che suggeriscono un futuro ancora più luminoso per il giovane talento italiano.

Cosa ne pensano i bookmaker di questi tre casinò

WSM Casino

Le quote offerte riflettono la fiducia degli scommettitori nell'abilità del giovane italiano. Con quote di 2.5 per due Slam, 9.05 per tre Slam e 51 per quattro Slam, WSM Casino offre opzioni intriganti per coloro che credono nel potenziale trionfo di Sinner nel 2024.

WSM Casino, un nuovo protagonista nel panorama del gioco d'azzardo online, emerge come pioniere grazie alla sua visione innovativa e all'accettazione delle criptovalute. Con oltre 5.000 giochi tra cui scegliere, il casinò offre la più ampia gamma di opzioni sul mercato, potendo soddisfare i gusti dei giocatori di ogni genere. Ciò include una vasta selezione di giochi dal vivo, slot, e opzioni tradizionali come blackjack e roulette.

Ciò che distingue davvero WSM Casino è la sua adozione delle criptovalute, consentendo transazioni veloci, senza costi aggiuntivi e completamente anonime. Accettando una varietà di criptovalute come $WSM, Bitcoin, Ethereum e altri, il casinò si rivolge alla crescente community di appassionati di criptovalute in tutto il mondo.

Gli scommettitori sono accolti con un generoso bonus di benvenuto del 200% e 200 giri gratuiti, mentre gli investitori beneficiano di un programma di riacquisto dei token e un rendimento del 32% annuo attraverso il programma di staking del token $WSM.

<<<Vai a WSM Sport>>>

Lucky Block

Le quote indicano un'interessante competizione, con Sinner quotato a 4.5, mentre i concorrenti Alcaraz e Djokovic si posizionano a 2.55 e 2.7, rispettivamente.

In origine Lucky Block ha conquistato un ruolo di rilievo nel mondo delle criptovalute, facendo un ingresso trionfale con i suoi giochi NFT e premi giornalieri. Ora, questo progetto dinamico ha esteso la sua portata lanciando un nuovo casinò e bookmaker crypto, affermandosi come uno dei leader globali nel gioco d'azzardo con criptovalute e guadagnandosi un posto di rilievo nelle nostre classifiche dei migliori casinò crypto .

Con quasi 3.000 giochi da casinò e oltre 35 mercati di scommesse sportive, Lucky Block offre un'ampia varietà di opzioni. I nuovi giocatori sono accolti con un generoso bonus del 200% sul primo deposito e 50 giri gratuiti su slot di punta come Wanted Dead or a Wild.

Utilizzando i potenti bot di Telegram, Lucky Block offre un processo di registrazione istantaneo.

<<<Vai a Lucky Block Sport>>>

Mega Dice

Mega Dice è una nuova piattaforma per il gioco d'azzardo online, caratterizzata da una vasta gamma di slot, giochi con croupier dal vivo e una selezione di giochi crypto. Questo sito lanciato solo di recente, ha attirato l'attenzione per la sua unicità: pur essendo un casinò con licenza, non richiede ai suoi utenti di sottostare ad alcun processo KYC (Conosci il tuo cliente).

L'ampia offerta di Mega Dice include giochi di prima classe, tra cui slot, show televisivi, giochi live, giochi crypto e "crash games".

Mega Dice offre anche una sezione dedicata alle scommesse sportive, con 39 mercati che coprono sia gli sport tradizionali che gli esport. Con un'interfaccia utente ben progettata, Mega Dice si concentra su icone più grandi e una maggiore versatilità, rendendo l'esperienza di gioco piacevole, soprattutto per i giocatori di casinò mobili.

La piattaforma offre quindi un approccio "No KYC" e supporta l'uso della VPN. Mega Dice ha introdotto un bonus di benvenuto del 200%, fino a 1 BTC, con 50 giri gratuiti, rendendo l'interazione con la piattaforma ancora più invitante.