Incidente stradale, questa mattina intorno alle 8 nella parte alta di via San Francesco a Sanremo. Un uomo, a bordo di una moto, è finito a terra per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa che ha portato un uomo di 57 anni in ospedale, in codice giallo di media gravità

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.