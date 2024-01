Visita alla frazione di Bussana della lista 'GenerazioneSanremo' del candidato Fellegara

'GenerazioneSanremo' invia un resoconto della visita odierna nella frazione di Bussana.

"Oggi a Bussana, in piazza Don Lombardi – spiega Fulvio Fellegara -, abbiamo avuto una mattinata intensa di ascolto della campagna #DilloaFulvio. I residenti della frazione hanno condiviso con noi le loro preoccupazioni e le loro speranze.

Ecco alcune segnalazioni particolarmente importanti che voglio sottolineare e che saranno integrate nel nostro programma includono:

- 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à: preoccupazioni riguardo alla nuova viabilità, e inoltre ci hanno segnalato le strade piene di buche, come ad esempio via Frantoi Canai.

- 𝗟𝘂𝗻𝗴𝗼𝗺𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼: il desiderio di valorizzare e migliorare il lungomare, uno dei più belli e lunghi di Sanremo.

- 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗳𝗼𝗿𝗼 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮: la richiesta di risolvere il problema che perdura da troppo tempo.

- 𝗜𝗹𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲: necessità di migliorare l'illuminazione nell'intera frazione.

- 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗶: preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla pulizia di via della Fonti, che è sporca, ristretta e priva di guard rail.

Queste segnalazioni ci confermano l'importanza di avere un Assessore dedicato alle periferie e alle frazioni. Ogni parte di Sanremo, compresa Bussana, merita attenzione e sviluppo".