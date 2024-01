Sanremo: crolla palo della luce, Aurelia chiusa nella notte a "La Vesca" (foto)

L'Aurelia è rimasta chiusa per diversi minuti durante la notte per via del crollo di un palo della luce in zona "La Vesca".

Il traliccio è caduto poco dopo le curve dei Tre Ponti e, come spesso è capitato di vedere sul tracciato dell'Aurelia, non si è schiantato sull'asfalto solo grazie ai cavi della linea del filobus che lo hanno fermato.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia Locale che, insieme ai Carabinieri, ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni. I veicoli sono stati indirizzati o sull'Aurelia Bis o in direzione di Poggio. L'operazione di messa in sicurezza ha richiesto un lavoro piuttosto lungo.

Ancora ignote le cause del crollo. Possibile che il cedimento sia dovuto alle condizioni condizioni non ottimali della base del palo, ma non è possibile escludere anche l'eventuale collisione con un mezzo pesante in transito. Le verifiche saranno effettuate nelle prossime ore.

Nel caso il crollo fosse dovuto alle condizioni precarie delle basi del traliccio, sicuramente saranno necessarie valutazioni anche su tutti gli altri pali che insistono sull'Aurelia. Molti, infatti, mostrano evidenti segni del tempo oltre alle conseguenze dovute alla vicinanza del mare con conseguente erosione.