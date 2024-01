Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 27 e domenica 28 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 27 GENNAIO



SANREMO



9.30. In occasione della ricorrenza della ‘Giornata della Memoria’, breve cerimonia presso la lapide in ricordo dei Militari Sanremesi internati nei Lager Nazisti, nei giardini di corso Mombello



10.00-19.00. ‘Giorno della Memoria’: mostra ‘Punti di Luce, essere una donna nella Shoah’ realizzata da Yad Vashem e presentata dall'Associazione Figli della Shoah. Musco Civico in Piazza Nota, fino al 28 gennaio (h 10/12-15/19)



17.00. ‘Incontri in Mediateca 2024’: conversazione dal titolo ‘Antonio Rubino nella collezione della Piccola Biblioteca & Accademia della Pigna’ tenuta dagli accademici Freddy Colt e Marco Innocenti. Aula magna del Palazzo del Capitolo, al civico 12 dell’omonima piazzetta nel quartiere Pigna, ingresso libero

18.00. Festival di Musica Barocca (3ª edizione): concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Francesco D’Arcangelo con il Soprano Francesca Mercadante. Chiesa Luterana. Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, deposizione di una Corona di alloro in commemorazione di tutte le vittime della Shoah. Piazza Fratelli Serra



9.30-16.00. ‘Imperia è... una storia lunga oltre 100 anni’: seconda di quattro Giornate di Studio aperte al pubblico sulla storia della città di Imperia. I temi: Aspirazioni unitarie (1908): personaggi ed idee; Il ‘modernismo’ nell’esperienza di Giovanni Boine; Un’epistola di Friedrich Engels a Giuseppe Canepa (1894); Sul soggiorno di Theodore Roosevelt a Porto Maurizio; Le prime quote rosa nell’amministrazione della Città di Imperia; Toponomastica urbana tra Unificazione e Liberazione. Palazzo Civico



17.00. Presentazione del libro ‘Ho messo gli stivali gialli’ della compianta Anna Solaro. Interviene e conduce il marito Mirco Bonomi. Teatro dell’Attrito, info 329 4955513



21.00. Per la Giornata Mondiale della Memoria, spettacolo teatrale ‘Angelo Pizzuto, I.M.I.’, la storia di Angelo Pizzuto, giovane carabiniere siciliano catturato dai tedeschi e sopravvissuto a ben tre campi di concentramento. Con Renato Donati, Eugenio Ripepi, Marco Frassinelli. Teatro Opere Parrocchiali di Via Verdi 14, ingresso a offerta libera (fino a esaurimento posti), richiesta la prenotazione al numero 393 0047760

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00. Per il Giorno della Memoria, commemorazione pubblica alla presenza del Sindaco e delle autorità cittadine, con il picchetto d’onore della Polizia Locale e la deposizione di una corona di fiori. Piazza Ettore e Marco Bassi (fronte Biblioteca Aprosiana)



10.00-18.00. Mostra d'arte collettiva, proposta dal Comitato di Quartiere San Secondo, nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino. Inaugurazione alle ore 17 (h 10/12-14/18), anche domani



10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio



16.00. Convegno dal titolo ‘Oltre la Shoah’ con Joè Ninio, a cura dell’Associazione Culturale Italia-Israele. Sala Polivalente Sant’Agostino



16.00. Per il Giorno della Memoria, ‘Anche noi all’inferno’: spettacolo teatrale per la regia di Diego Marangon nell'ambito delle commemorazioni della Shoah. A cura di Liber Theatrum. Forte dell'Annunziata, ingresso gratuito a offerta libera



VALLECROSIA

15.30. Festa con i ragazzi sui passi di Don Bosco + incontro con i genitori su Don Bosco educatore (h 16) + momento di preghiera e merenda (h 17.15) + S. Messa (h 18). Salesiani Don Bosco, Via Col. Aprosio 433

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



15.00. Per la Giornata della Memoria, proiezione cortometraggio ‘Seife’ dell'educatore socio pedagogico e filmmaker sanremese Riccardo Di Gerlando. Proiezione e prologo teatrale a cura di Francesco Verrando e Nicoletta Valesini. Sala polivalente di Terrasanta, in via Cadorna 9, ingresso gratuito



17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

16.00. Presentazione libro ‘Il Genio’ di Andrea Fagioli. Oltre all'autore, intervengono l'operatore culturale Lucio D'Aloisio e il giornalista Marco Silvano Corradi. Sala polivalente, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’, spettacolo ‘La Storia del Principe e la Rosa’ con Marion Constantin e Marco Gualco. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (7 euro), info 347 7302028 (più info)

CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00. ‘Midem 2024’ (ultimo giorno): concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès (per saperne di più cliccare questo link)

MONACO

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)



10.30, 15.00 & 20.00. 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 2024 ‘Omaggio al suo creatore’: spettacoli dei vincitori. Espace Fontvieille, fino al 28 gennaio (il programma)



18.00. Festival di Musica Sacra: concerto del ‘Tenebrae Choir’ diretto da Nigel Short, accompagnato dal Chœur d'enfants de l'Académie Rainier III diretto da Bruno Habert. Cathédrale de Monaco, Rue Colonel Bellando de Castro



20.00. ‘Concerto sinfonico - Mozart a Monaco’ dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Thomas Hengelbrock, violino: Sibylle Duchesne, viola: François Méreaux. In programma: Haydn, Mozart. Auditorium Rainier III (più info)



DOMENICA 28 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-19.00. ‘Giorno della Memoria’: ultimo giorno della mostra ‘Punti di Luce, essere una donna nella Shoah’ realizzata da Yad Vashem e presentata dall'Associazione Figli della Shoah. Musco Civico in Piazza Nota (h 10/12-15/19)



15.00. Per la rassegna ‘Domenica Letteraria’, Alessia Parravicini presenta ‘Crescita e consapevolezza’. Pinacoteca Rambaldi di Villa Luca a Coldirodi, ingresso libero



17.00. Presentazione romanzo romanzo ‘Verde mare, blu profondo’ di Daniela Mencarelli Hofmann. Dialoga con la scrittrice l’autrice Daniela Cassini. Ubik Sanremo Libri, di via Roma 91

IMPERIA

15.30. ‘Fiabe e leggende del cielo invernale’: nuovo spettacolo che trasporterà alla scoperta delle lucenti stelle del cielo invernale in compagnia delle fiabe e delle leggende a loro dedicate, per stupire i bambini dai 6 anni in su. Planetario all’interno del Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. Concerto del pianista Andrea Bacchetti insieme al violinista Alessio Bidoli. Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia 14 (10 euro)



17.00. Per la Giornata della Memoria, ‘Storia di un uomo magro’: monologo con l’attore e regista Paolo Floris (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



17.15. Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova porta in scena lo spettacolo teatrale 'Un uomo complesso', storia di Michele Campanella, il partigiano Gino. Teatro dell’Attrito, info 329 4955513

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. Mostra d'arte collettiva, proposta dal Comitato di Quartiere San Secondo, nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino (h 10/12-14/18)

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

VALLECROSIA

9.00. Festa per Don Bosco con i ragazzi del Calcio PSV + S. Messa (h 11) + pranzo (h 12.30) + fonali e premiazioni (h 14). Salesiani Don Bosco, Via Col. Aprosio 433

BORDIGHERA



8.00. Moto in Spiaggia: campionato regionale ligure enduro. Spiaggia Pennoni (più info)

17.00-19.00. Mostra di libri, documenti, immagini per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. Sede ANPI in via Al Mercato 8, fino al 4 febbraio, ingresso libero

TAGGIA ARMA



16.00. In occasione della festa di San Giovanni Bosco, esibizione della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con musiche di Morricone, Piazzolla, Puccini, Mozart e Beethoven. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

18.00. ‘Giusti - il coraggio di essere umani’: spettacolo con Alessandra Bedino e Alessandro Moretti alla fisarmonica nell’ambito del ‘Giorno della Memoria’. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni al 347 7302028 (solo wapp) o info@ilteatrodellalbero.it

DIANO MARINA

15.30. Benedizione dell'Arca di Noè 2024: nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo in frazione di Diano Calderina, S. Messa e a seguire tradizionale benedizione degli animali



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri (ultimo giorno)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.30, 14.30 & 19.00. Ultimo giorno del 46° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo 2024 ‘Omaggio al suo creatore’: spettacoli dei vincitori. Espace Fontvieille (il programma)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: ultimo giorno della mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (più info)



16.15. Arrivo del 92° rally a Monaco seguito dalla cerimonia di premiazione in Piazza del Casino (più info)

19.00. ‘Giulio Cesare in Egitto’: dramma per musica in tre atti. Musica di Georg Friedrich Handel (1685-1759). Libretto di Nicola Francesco Haym su testo di Giacomo Francesco Bussan. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

