SIGEP Rimini: Roberto Miranti vince il Gelato D'oro

Il mondo del gelato e della pasticceria si accende di luce torinese con la recente vittoria di Roberto Miranti, che ha conquistato il prestigioso Gelato d'Oro nella selezione per pasticceri al SIGEP 2024.

Questo successo gli garantisce un posto nel team Italia alla Gelato Europe Cup del prossimo anno, un evento imperdibile che si terrà durante il SIGEP 2025 a Rimini.

Una dolce vittoria

L'annuncio della vittoria di Roberto Miranti al Gelato d'Oro ha scosso le fondamenta del mondo gastronomico torinese. La sua abilità e creatività nel campo della pasticceria si sono dimostrate ineguagliabili, e ora il maestro pasticcere torinese avrà l'opportunità di portare il suo talento in Europa, rappresentando l'Italia alla Gelato Europe Cup. Ma cosa ha reso così speciale il gelato di Miranti?

Il segreto di un capolavoro dolce

Ingredienti di qualità: Roberto Miranti ha saputo selezionare gli ingredienti migliori, garantendo che ogni boccone di gelato sia una sinfonia di sapori autentici.

Creatività senza limiti: La sua abilità nell'innovazione lo ha portato a creare gusti unici e sorprendenti che hanno colpito la giuria del Gelato d'Oro.

Maestria artigianale: Miranti è un artigiano del gelato, mettendo in pratica tecniche tradizionali con un tocco moderno che ha catturato l'attenzione degli esperti del settore.

L'onore di rappresentare Torino

Roberto Miranti, orgoglio torinese, sarà parte integrante del team Italia alla Gelato Europe Cup 2025. Questa competizione è una vetrina straordinaria per mettere in mostra il talento italiano nel campo della gelateria e della pasticceria. La città di Torino, già celebre per la sua cultura gastronomica, può ora vantare un ambasciatore che promuoverà l'eccellenza locale a livello internazionale.

La vittoria di Roberto Miranti al Gelato d'Oro è un trionfo per la pasticceria torinese. Con il suo talento e impegno, Miranti è destinato a portare il suo marchio di eccellenza anche oltre i confini nazionali. L'orgoglio torinese risuona nella vittoria di Miranti, che sarà indubbiamente un ambasciatore di gusto e tradizione nel cuore della Gelato Europe Cup 2025.ù

Carmela Ventra, coordinatrice al lavoro e alle attività produttive della Circoscrizione 5 della Città di Torino (che comprende i quartieri Lucento, Madonna di Campagna, Vallette e Borgo Vittoria) dichiara “È un grande onore e motivo di orgoglio, avere nella nostra circoscrizione, delle eccellenze, pluripremiate che danno lustro al nostro territorio. L'ultimo traguardo appena raggiunto da Roberto Miranti della Pasticceria Orsucci di Via Borgaro è l'esempio che anche le periferie hanno molto da offrire, sia in termini di qualità, creatività e ricerca. Il voler sfidare se stessi prima ancora che gli altri è ciò che davvero ti può preparare ad essere all'altezza di ogni situazione. Complimenti davvero a chi si impegna ogni giorno nel proprio territorio con dedizione e Amore”.