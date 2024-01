Inizia domani #uncaffèconmager. Il primo appuntamento è fissato per le 17 al Bar Trieste. Alessandro Mager, candidato Sindaco di Sanremo per le liste civiche, incontrerà informalmente amici e sostenitori in via Dante Alighieri.

#uncaffèconmager è l’iniziativa che porta Mager nei bar delle frazioni e dei quartieri della città, per conoscere le persone che avranno piacere di incontrarlo: “Ci vediamo per un caffè – spiega Mager – così ci conosciamo, ne parliamo, approfondiamo”.