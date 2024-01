Sopralluogo dei Carabinieri, questa mattina al Teatro Ariston di Sanremo, in attesa della kermesse canora matuziana, per la quale in questi giorni si stanno svolgendo le prove.

Accompagnato dal Colonnello Marco Morganti, dal Capitano Massimiliano Corbo e dal Luogotenente Paolo Farchetti, ha fatto visita al teatro il Generale Maurizio Ferla, Comandante della Legione Liguria per i Carabinieri.

Un giro di controllo nel centro della città e all’interno del teatro.

(Foto di Erika Bonazinga)