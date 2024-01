Sanremo: lavori di asfaltatura in centro il 30 e 31 gennaio, saranno eseguiti durante la notte

Dal 10 gennaio scorso il centro di Sanremo è pieno di divieti di sosta e transito e, con la chiusura di piazza Colombo i disagi sono molti. Il Festival incombe e, vista l’importanza della manifestazione, qualche sacrificio va fatto.

Ma non mancano ovviamente le lamentele. In molti evidenziano le difficoltà di movimento e di parcheggio per diverse settimane mentre altri invitano alla pazienza, proprio per garantire a Sanremo un’immagine di straordinaria importanza.

Proprio per questo dal Comune è stato deciso che, a causa di lavori eseguiti dalla ditta ‘Asfalti Generali’ per conto di Fastweb per installare nuove fibre ottiche, di eseguirli nelle ore notturne, evitando o comunque riducendo i disagi a residenti e addetti ai lavori del Festival.

Gli interventi riguarderanno corso Marconi, ma soprattutto via Feraldi e via Roma, nel pieno centro della città dove stanno eseguiti lavori di asfaltatura del manto stradale. Sono previsti dalle 20 alle 6 del mattino, il 30 e 31 gennaio prossimi. Per poterli eseguire sarà instaurato un senso unico alternato, regolato da movieri.