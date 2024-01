Chi ha tra i 18 e i 28 anni puoi aderire al Servizio Civile Universale della Croce Rossa, per una esperienza formativa e di crescita personale.

Il Comitato di Sanremo propone due progetti per 7 posti disponibili:

• Servizi di trasporto integrati per la salute in Nord Italia

• Assistenza e coesione

Per iscriversi è necessario possedere le credenziali SPID ed accedere alla piattaforma ministeriale DOL domandeonline.serviziocivile.it.