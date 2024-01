Sanremo: camminamento di piazza Eroi, commercianti soddisfatti, entro l'anno la piazza potrà essere libera (Foto)

C’è moderata soddisfazione, a 10 giorni dalla soluzione trovata dopo la riunione in Comune, tra i commercianti di piazza Eroi Sanremesi, che insistono a ridosso del cantiere per il costruendo parcheggio.

I commercianti hanno rimosso tutti i dehors presenti e la ditta ha avuto modo di non chiudere il camminamento, fondamentale per consentire il passaggio dei clienti. Altrimenti i negozi avrebbero dovuto chiudere.

Intanto le associazioni di categoria stanno lavorando, per conto di ogni singola attività, alla richieste dei ‘ristori’ come concordato con il Comune. Saranno sconti fiscali che potranno mitigare le perdite che, ad oggi sono quantificabili tra il 20 e 30% a seconda delle attività.

Da fonti ben informate, nel frattempo, emerge che i lavori in cantiere procedono spediti e non è da escludere che, entro la fine del 2024 la piazza potrà essere liberata quasi totalmente, visto che gli interventi proseguiranno sotto terra, per la costruzione del parcheggio vero e proprio. Se venisse confermato si tratterebbe di una importante notizie per i commercianti della zona.