Ventimiglia: 15 nuovi militari per l'operazione 'Strade sicure', ora nella città di confine sono 50

La Prefettura di Imperia comunica che il Ministero dell’Interno ha assegnato a questa provincia un ulteriore contingente di 15 militari nell’ambito dell’Operazione ‘Strade sicure’, al fine di garantire il presidio di obiettivi sensibili da parte di militari dell’Esercito nella città di Ventimiglia. La nuova aliquota va ad aggiungersi ai 35 militari che già operano nella città.

La determinazione ministeriale consegue agli impegni assunti dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante la visita che, insieme al Sottosegretario di Stato, On. Nicola Molteni, ha effettuato il 2 ottobre scorso nelle città di Ventimiglia e Imperia.

È noto, infatti, che nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, il Ministro dell’Interno ha assicurato la massima attenzione alle problematiche di sicurezza della provincia di Imperia e, in particolar modo, a quelle della città di confine, caratterizzata dalla consistente presenza di flussi migratori in attesa di attraversare il confine francese.

Un’ulteriore risposta concreta alle esigenze di sicurezza è stata fornita dal Ministro anche con l’assegnazione 10 elementi di rinforzo per i reparti inquadrati delle Forze dell’Ordine, tant’è che, per i servizi straordinari del controllo del territorio, si può contare oggi su 30 unità interforze. Sotto altro profilo, occorre ricordare che il Dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno sta finanziando il progetto predisposto dalla Caritas relativo al Punto di Assistenza Diffusa, che opera fornendo assistenza alle famiglie in transito, alle donne singole e ai soggetti vulnerabili. Il progetto verrà a breve rinnovato con il Comune di Ventimiglia.

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, e il Questore, Giuseppe Felice Peritore, hanno espresso viva soddisfazione per la particolare attenzione che da parte dei massimi vertici del Ministero dell'Interno viene riservata alla città di Ventimiglia. L’incremento delle Forze dell’Ordine e delle unità dell’Esercito ha consentito, infatti, l’attuazione di presidi fissi nelle zone dove maggiormente si registrano criticità sotto il profilo della sicurezza e in particolare nel quartiere “Gianchette”, nei pressi del teatro comunale, dei giardini pubblici e alla stazione ferroviaria.

Per quest’ultimo sito sono in atto costanti servizi all’interno della stazione da parte della Polizia Ferroviaria, coadiuvata dalla vigilanza dei militari dell’Esercito, nonché all’esterno dove sono presenti pattuglie delle Forze dell’Ordine con presidi fissi. Per altro verso, prosegue la sinergia con il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, per il conseguimento di obiettivi e strategie coese, al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini e prevenire ogni eventuale forma di illegalità.