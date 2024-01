Mentone: impianto allestito al confine di Ponte San Ludovico, è un velox? Secondo gli esperti no (Foto)

Secondo chi transita ogni giorno dal confine italo-francese di Ponte San Ludovico si tratta di un autovelox, in risposta a quello di Trucco, per colpire chi entra ed esce dal territorio transalpino, in particolare i lavoratori italiani che vanno e vengono dall’estremo Ponente della nostra provincia.

Ma, dopo aver fatto visionare le foto ad alcuni esperti e anche a nostro parere, sembra si tratti più di un rilevatore meteorologico piuttosto che un ‘controllore’ delle velocità. Ovviamente non ne siamo certi al 100% ma, l’impianto è stato allestito in queste ultime ore in territorio francese, subito dopo il confine.

Negli ultimi giorni, lo ricordiamo, una Deputata francese del dipartimento di Nizza, aveva scritto al suo Prefetto e a quello italiano, proprio per lamentare le continue multe comminate dal velox di frazione Trucco a Ventimiglia. Sui social in molti hanno così additato l’allestimento dell’impianto al confine come una ‘risposta’ francese al velox italiano. Staremo a vedere.