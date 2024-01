Badalucco, un canale YouTube ed un lungometraggio horror dedicati alla città in Valle Argentina

"Tutto è partito da Badalucco". Così Ruggiero Cilli, classe 1977 di professione regista, ci ha parlato del progetto che vede protagonista il piccolo centro della Valle Argentina.

Voce con accento iberico marcato a testimonianza della sua lunga permanenza in Spagna, il regista italo-spagnolo, che tra i primi progetti realizzati in carriera può annoverare un lungometraggio horror girato una decade fa proprio nel borgo in cima alla Valle Argentina. Di lì a poco gli si sono aperte le porte per altre realizzazioni cinematografiche presentate a vari festival lungo la penisola iberica tra Spagna e Portogallo. A pensarci bene, il titolo del suo canale YouTube non è altro che la translitterazione dialettale della città, ossia Baücôgna, tanto è il legame di affetto e il riconoscimento nei loro confronti.

"Badalucco e i suoi abitanti - ci ha detto Cilli - mi sono rimasti nel cuore. Così come quei meravigliosi posti che fanno parte della Valle Argentina. Devo a loro il mio successo nel campo cinematografico e ho ancora tanti amici in quel di Badalucco, gente perbene che mi segue con affetto e con la quale mi sono inteso alla grande fin dal primo ciak. Alcuni di loro hanno persino partecipato alla realizzazione del lungometraggio come attori".

Un lungometraggio che a distanza di dieci anni continua a mietere successi, come spiega Cilli: “Il film, pur essendo interamente autoprodotto e a basso budget, ha riscosso un certo successo, arrivando tra i primi 5 finalisti al ‘The Strange Days Horror Fest’ in Oregon (Stati Uniti) ed entrando nella selezione ufficiale dello ‘Stuff MX Film Festival’, con proiezione a Città del Messico lo scorso settembre. Il 4 gennaio di questo mese siamo stati ospitati dal cinema di Benavente in Portogallo, dove abbiamo potuto proiettare la prima portoghese del nostro film”.

Un aneddoto ‘segreto’ del quale erano a parte solo alcune persone presenti sul set e che Cilli ci svela in chiusura: “Durante le riprese c’era un ragazzo che doveva aspettare l’arrivo di una macchina in strada, di notte e completamente al buio. Solo che al posto della macchina si è visto arrivare a breve distanza una mandria di cinghiali. Ecco, direi che il suo spavento era così realistico che alla fine ha restituito una recitazione al 100% veritiera e spontanea che fa bene all’arte. Ovviamente ci abbiamo riso su tutti”.