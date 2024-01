A Sanremo il set della nuova stagione di ‘Vita da Carlo’, la serie con Carlo Verdone

La Liguria è terra da film, ma anche da fiction. Le riprese della terza stagione di ‘Vita da Carlo’, la serie televisiva di successo con protagonista Carlo Verdone, approderanno a inizio marzo anche a Sanremo. Non solo set, perché la Liguria sarà anche palcoscenico di tre giornate di casting per la selezione di circa 250 figurazioni. I casting sono organizzati da Macaia Film, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, Centro Provinciale di Formazione Professionale Pastore e Starfilm-Liguria.

"Sono sempre di più - commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana - le produzioni che scelgono la Liguria come location cinematografica. Questa volta sarà un'icona come Carlo Verdone a promuovere le nostre bellezze, il tutto a poche settimane dalla vetrina del Festival di Sanremo. Un risultato raggiunto grazie al lavoro della Genova Liguria Film Commission, che ha ben chiari i significati di qualità, promozione del territorio e sviluppo economico".

"L'audiovisivo diventa attrattiva turistica da Ponente a Levante - proseguono - anche perché Portofino ospiterà, sempre a marzo, la nuova edizione del Digital fiction festival. I 'Portofino Days' erano già stati presentati nel corso dell'ultimo American Film Market di Los Angeles, a conferma dell'attenzione verso il mercato internazionale, e lo saranno ancora di più dopo questo evento".

Queste le date e le sedi dei primi casting:

- Martedì 30 gennaio a Savona, dalle 10 alle 19, in corso Vittorio Veneto 31.

- Giovedì 1° febbraio a Ventimiglia, dalle 10 alle 19, in via Sir Thomas Hanbury 21.

- Sabato 3 febbraio a Imperia, dalle 10 alle 19, in via Delbecchi 32.

"La Liguria - aggiunge Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission - acquista sempre più prestigio nel panorama audiovisivo. La scelta di Sanremo come set per 'Vita da Carlo' premia il lavoro svolto negli ultimi anni dalla nostra struttura, sostenuta da Regione Liguria e Agenzia in Liguria, con la quale presentiamo i nostri progetti in numerose fiere di settore. Attualmente i prodotti legati alle serie tv sono i più in voga e il fatto di essere stati scelti significa che il mercato sta notando e apprezzando questa sinergia che si è creata tra istituzioni e territorio”.

Prodotta da FilmAuro, la serie è diretta da Valerio Vestoso e Carlo Verdone, e avrà come sfondo anche le città di Milano, Roma e Parigi. La terza stagione sarà visibile su Paramount+ nell'autunno 2024.