Sanremo: festeggiata a Coldirodi la ricorrenza di San Sebastiano, Patrono del Vigili Urbani (foto e video)

A Coldirodi ieri sera alle 18.00 è stata celebrata una Santa Messa Solenne nella chiesa parrocchiale dedicata a San Sebastiano il Santo Patrono del Paese, da Don Filippo Pirondini (parroco di Coldirodi) con l’assistenza dei Diaconi don Marco Palermo e don Andrea Droghetti. Presenti alla Santa Messa il Corpo della Polizia Municipale di Sanremo con il Labaro, il nuovo Comandante Fulvio Asconio, la vicecomandante dott.ssa Erica Zoccai, l’ex Comandante dott. Claudio Frattarola, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro il Grande, il vicesindaco Costanza Pireri, numerosi vigili ed ex vigili (oggi in pensione) del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo, le Associazioni di volontariato e Protezione Civile: i Rangers d’Italia della sezione di Imperia, la Protezione Civile di San Bartolomeo. Hanno partecipato anche il Presidente Claudio Sparago dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con la bandiera della sezione di Coldirodi e il Cav. Uff. Roberto Pecchinino in rappresentanza dell’A.N.I.O.C. della “Famija Sanremasca” e Associazione “Amici di Padre Semeria”.

Hanno animato la Santa Messa cantata, il tenore e organista Fortunato Kanani e il seminarista Pedro Costa. Una foto di gruppo con alcuni partecipanti ha concluso la bella ed emozionante cerimonia in onore di San Sebastiano.

Video preghiera a San Sebastiano:

Uno slideshow, del regista Roberto Pecchinino, ci porta a conoscere la Storia dei Vigili di Sanremo dal 1870 ai giorni nostri. Un omaggio al Comando della Polizia Municipale di Sanremo e a tutti i Vigili, che con grande spirito di servizio, hanno fatto la storia dei "Vigili di Sanremo", e con orgoglio possono vantare di essere stato il primo Comando di Polizia Municipale, ad aver istituito in Italia il "Primo vigile di quartiere ". Incarico svolto per oltre 10 anni dall'indimenticabile ex Commissario Pierino Oddo.

Il patronato del Corpo dei Vigili Urbani è stato attribuito a S. Sebastiano per la sua ritenuta appartenenza ad una coorte della milizia di Roma. Il Santo, infatti, secondo quanto raccontato dalla Leggenda Aurea, "una volta trasferitosi in questa città dalla sua natale (Milano o Norbona), divenne così amato dagli imperatori Diocleziano e Massimiano, che questi gli affidarono il comando della prima coorte", cioè dei pretoriani.

Sebastiano, si narra, nacque a Milano da famiglia narbonese. La madre era milanese e il padre un alto funzionario romano della Gallia meridionale. Desideroso di ricevere il martirio, si trasferì" a Roma ove si arruolò nei pretoriani. Prestando servizio con fedeltà e lealtà, raggiunse alte cariche militari che gli permisero di svolgere, per molto tempo, azioni a favore dei cristiani. Li curò in carcere, attese alla sepoltura dei martiri e si dedicò, inoltre, alla diffusione della religione fra nobili e magistrati, con prodigiose conversioni. Questo aspetto della vita del Santo, diviso con la stessa onestà tra il giuramento militare prestato e la sollecitudine verso i sofferenti - o la Verità da loro professata - fu motivo per la Polizia Municipale di acquisirne il patronato.

Scoperta tale attività, S. Sebastiano fu condannato: legato nudo a un palo subì il martirio saettato dai propri commilitoni, le cui frecce lo ridussero "come un riccio irsuto" e, creduto morto, il suo corpo venne abbandonato. Irene, una cristiana, accorsa nella notte per recuperare la salma, si accorse di lievi respiri e quindi curò il Santo, dopo averlo trasportato nella propria casa. Una volta guarito, invece di lasciare Roma come lo scongiuravano i compagni di fede, affrontò l’imperatore Diocleziano durante una celebrazione nel Tempio di Ercole. Dopo una prima e prevedibile sorpresa dei presenti, egli fu catturato, frustato a morte e il corpo gettato nella cloaca massima affinché si disperdesse. Lo recuperò Lucina, una matrona, alla quale il Santo era apparso in sonno indicandole il posto in cui era arenato, popolarmente si dice presso l’attuale Chiesa di S. Andrea della Valle. Gli fu data sepoltura, come lui stesso aveva richiesto alla donna, nella catacomba sulla Via Appia "accanto ai resti degli apostoli".

Sebastiano durante il Medio Evo fu eletto anche protettore di diverse corporazioni, fra cui bisogna almeno ricordare quelle dei mercanti di ferro, degli arcieri e degli archibugieri. La Polizia Municipale festeggia San Sebastiano il 20 Gennaio

Roberto Pecchinino