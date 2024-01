Ventimiglia: è morta all'età di 99 anni Franca Morabito, il funerale lunedì prossimo a San Secondo

Si è spenta ieri, all’età di 99 anni, Francesca ‘Franca’ Morabito, molto conosciuta nel ventimigliese e nel suo quartiere di San Secondo.

Franca era arrivata in Liguria da piccola con la sua numerosa famiglia ed è cresciuta qui. A darne il triste annuncio è la numerosa famiglia, che racconta di lei come una donna indipendente fino a tre anni fa, quando un ictus le ha impedito di poter vivere da sola, ma fino a poco prima era tutti i giorni in centro con la sua bicicletta e in prima fila a messa.

Tanti ricordi di lei e di una Liguria di tanti anni fa se ne vanno, una delle poche che nonostante le origini calabresi parlava correntemente il ligure. Si è spenta ieri alle 13 nella Residenza degli olivi ad Olivetta.

Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15 al Santuario di San Secondo in Ventimiglia, e la celebrazione sarà accompagnata dal pronipote, il Maestro Dario Amoroso, organista molto conosciuto nella città di confine.