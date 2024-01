Riva Ligure: 'Legality next gen', due magistrati ieri sera mentre nel pomeriggio c'è Alessandro Di Battista

Secondo appuntamento, ieri sera in Comune a Riva Ligure, con ‘Legality Next Gen’, una tre giorni dedicata alla legalità, fortemente voluta dall’Amministrazione rivese e, in particolare, dal Sindaco Giorgio Giuffra, organizzata insieme al ‘Gruppo Eventi’ guidato da Vincenzo Russolillo.

Dopo don Maurizio Patriciello che ha duettato giovedì con Pino Aprile, ieri è toccato al Procuratore Capo di Bari, Ciro Angelillis, il Pm di Catanzaro Anna Maria Frustaci e Roberto De Candia. Collegato in diretta, ha colloquiato con i presenti anche il Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri.

Il Sindaco Giorgio Giuffra si è dimostrato entusiasta per i primi due appuntamenti: “Una tre giorni densa di significati, in particolare per la ricorrenza del compleanno di Paolo Borsellino. Ospiti importanti per un’ulteriore dimostrazione che un piccolo comune può sognare in grande con avvenimenti di questo genere”.

Anna Maria Frustaci, Pm di Catanzaro: “Ho parlato di temi che esistono anche a latitudini diverse e che possono riguardare realtà esterne ed estranee ma che possono essere appetibili in determinati territori”.

Per il Procuratore di Bari Ciro Angelillis: “La famiglia è importante per la legalità, ma lo anche eventi di questo tipo. Deve essere una sfida concreta e non astratta. Noi magistrati siamo al fronte in questa battaglia contro l’illegalità e non siamo molto aiutati, in questi ultimi tempi, dal legislatore. Sicuramente i giovani devono maturare la convinzione che il loro futuro passa da un mondo legale”.

Oggi pomeriggio, alle 18, è prevista una pièce teatrale ‘La stanza di Agnese’ con Sara Bevilacqua, nel ruolo di Agnese Borsellino. Alessandro Di Battista e Dario Vergassola, invece, dialogheranno con Roberto De Candia.

L’idea di Giorgio Giuffra e Vincenzo Russolillo è quella di riproporre la manifestazione annualmente oppure trasportarla anche in altre località. Non è escluso che dell'appuntamento se ne possa parlare anche nel corso di 'Casa Sanremo'.