Regione: 3,7 mln per la formazione continua, assessore Scajola “Coinvolgiamo 350 aziende e 1500 lavoratori”

Ammontano a 3 milioni e 690mila euro i finanziamenti erogati da Regione Liguria tramite Alfa (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), a valere sul Fondo sociale europeo 2021-2027, per il bando di formazione continua dedicato ai lavoratori occupati, autonomi o dipendenti, aperto a settembre del 2023. 153 i progetti di formazione già approvati con il coinvolgimento di 350 aziende.

“Raccogliamo con soddisfazione i primi frutti di un bando appositamente studiato per sostenere sia le aziende sia i lavoratori – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. In poco più di quattro mesi dall’apertura abbiamo già stanziato più della metà delle risorse, 7 milioni di euro, predisposte per la formazione continua. Contiamo di coinvolgere circa 1500 lavoratori, numeri importanti che testimoniano quanto il mondo dell’impresa ligure stia apprezzando questo provvedimento. Proseguiamo dunque nel grande lavoro in campo formativo dove, grazie a risorse senza precedenti, stiamo ottenendo risultati straordinari”.

I progetti approvati riguardano materie come: le lingue straniere, i sistemi di gestione della qualità, l’organizzazione aziendale, la comunicazione, la sicurezza informatica e la sostenibilità ambientale.

Sul bando restano ancora a disposizione per la presentazione di nuovi progetti circa 3 milioni e 300mila fino al 30 giugno 2025, salvo esaurimento delle risorse.