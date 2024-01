Ventimiglia, serie di malesseri in una classe del liceo Aprosio: scatta l'allarme e intervengono i vigili del fuoco (Foto)

Una serie di malesseri in una classe del liceo Aprosio di Ventimiglia, che ha coinvolto alunni e professori, fa scattare l'allarme.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno svolgendo le indagini del caso. Non si sa ancora se si sia trattata di un'intossicazione respiratoria o di altro ma, per alcuni minuti, la paura è stata tanta.

Alunni e professori hanno riscontrato problemi come svenimenti e capogiri ma, per fortuna, nessuno è stato trasportato in ospedale, visto che le condizioni di tutti sono tornate velocemente alla normalità. La situazione al momento è sotto controllo e così la scuola rimarrà regolarmente aperta anche nel pomeriggio.