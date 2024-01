Riva Ligure: 'Legality next gen' con don Patriciello, il Procuratore "Non dobbiamo mai abbassare la guardia" (Foto e Video)

“Siamo un paese civile dove ognuno ha i propri diritti e doveri. Se c’è chi, con la prepotenza si appropria di cose non sue, la società civile deve tirare su la testa. E, quindi, cittadini e perché no, anche i preti, devono fare in modo che ci sia una maggiore presenza”.

Sono le parole di don Maurizio Patriciello, Parroco di ‘Parco Verde’ a Caivano, zona nota per le infiltrazioni camorristiche del napoletano, diventato famoso l’estate scorsa per aver scritto al Premier Giorgia Meloni che, prontamente, ha risposto con una visita e una serie di interventi.

Don Patriciello è stato il primo degli ospiti di una tre giorni organizzata a Riva Ligure, dal titolo ‘Legality Next Gen’, nella sala consiliare di palazzo ‘Asdente Carrega’. Don Maurizio Patriciello ed il giornalista Pino Aprile hanno aperto la prima giornata di interventi e testimonianze. Presenti le massime cariche provinciali delle forze dell'ordine, tra cui anche il Prefetto, Valerio Massimo Romeo, oltre al Consigliere regionale, Chiara Cerri.

L’iniziativa culturale, format del Consorzio Gruppo Eventi, proseguirà oggi pomeriggio alle 18 con un dialogo tra il Dott. Ciro Angelillis Procuratore Capo aggiunto Bari, la Dott.ssa Annamaria Frustaci PM Catanzaro e Roberto de Candia. Domani, invece, sarà la volta della pièce teatrale ‘La stanza di Agnese’ interpretata da Sara Bevilacqua nel ruolo di Agnese Borsellino ed un talk con Alessandro di Battista e Dario Vergassola moderato da Roberto de Candia.

All’incontro di ieri era presente anche il Procuratore della Repubblica, Alberto Lari, con il quale abbiamo parlato della legalità nella nostra provincia. Siamo passati da anni in cui si vivevano incendi e attentati a una situazione decisamente migliore: “Non abbiamo segnali di una ripresa evidente, ma invito tutti a non abbassare la guardia, perché il fenomeno è percepibile e ancora attivo. E’ molto mascherato e modificato, sicuramente più nell’attività imprenditoriale ed il lavoro che facciamo è più difficile. Dopo aver fatto i processi sembrava essere di fronte ad una strada aperta, questo nuovo modo di porsi per chi commette i reati rendere tutto più complicato”.