Ventimiglia: lunedì prossimo disservizi a fornitura acqua per riparazione condotta in via Tacito incrocio via Don Bruno Corti

Per consentire la riparazione di una condotta di distribuzione in via Tacito incrocio via don Bruno corti nel comune di Ventimiglia sarà necessario effettuare manovre sulla rete idrica nella giornata di lunedì 22 gennaio 2024 a partire dalle ore 14 sino a fine lavori, le quali comporteranno l'interruzione della fornitura idropotabile alle utenze site in via Tacito ed in via don Bruno Corti, compreso il Liceo statale Aprosio.