Elezioni Sanremo, Toti e i rapporti tesi con il centrodestra: “Stiamo dialogando anche con altre liste civiche, non abbiamo discipline di partito” (video)

“La lista Toti sta dialogando anche con altre liste civiche e ci sarà da decidere se correre con il simbolo, cosa che ora tenderei a escludere convergendo su liste civiche ‘cugine’ a carattere locale”.

Così il governatore Giovanni Toti è intervenuto oggi in merito alle ultime dinamiche sanremesi in vista della corsa alle amministrative del prossimo giugno. Da una parte la coalizione civica che sostiene Alessandro Mager, dall’altra il centrodestra di governo che ha espresso negli ultimi giorni il nome di Gianni Rolando. In mezzo scorrono rapporti tesi con Genova, ne sono dimostrazione gli ultimi scambi con il centrodestra cittadino per la comunicazione del candidato sindaco che proprio sembra non essere andata giù al presidente.

Oggi Toti è tornato sull’argomento chiarendo la posizione della Lista Toti e i prossimi passi in vista della definizione delle alleanze. “Ascolteremo il territorio - ha aggiungo Toti all'agenzia Dire - la lista Toti a Ponente esprime un assessore regionale e un consigliere oltre a diversi sindaci e un classe dirigente. La decisione a Sanremo deve essere presa sul territorio. A differenza di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che sono nazionali e corrono alle europee con una visibilità diversa, le liste civiche dovranno fare un ragionamento in loco. Non esiste una disciplina di partito, altrimenti sarebbero movimenti civici”.

A una settimana dall'annuncio di Gianni Rolando, che a Toti proprio non è piaciuto per tempi e modi, da Genova si ribadisce l'intenzione di guardare alle possibili alleanze senza steccati di partito e con l'intenzione di dialogare sul territorio per trovare la squadra da sostenere alle amministrative di giugno. Con l'incognita della lista Toti: sarà o no sulla scheda?