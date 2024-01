Mareggiata, sottopasso allagato a Bordighera: divieto di transito in via Noaro (Foto e video)

E' stato chiuso al transito il sottopasso in via Agostino Noaro a Bordighera, visto che, al momento, risulta allagato.

La pioggia di ieri e il vento e la mareggiata di oggi hanno creato alcuni disagi nella città delle palme, come, per esempio, al sottopassaggio di via Noaro, che permette ad auto e pedoni di raggiungere il mare, dove l'acqua accumulata ha quasi raggiunto il livello del marciapiede.

Le alte onde del mare hanno, inoltre, raggiunto la passeggiata e gli stabilimenti balneari portando ghiaia e acqua sulla strada.