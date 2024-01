Politica. Focus con il coordinatore provinciale di Forza Italia, Simone Baggioli: “Molta confusione nelle parole di Mager, il nostro unico competitor è Fellegara”

L’inizio dell’anno nuovo è tempo di bilanci anche per il mondo della politica. Lo è a maggior ragione in una città come Sanremo che si appresta a entrane in un 2024 che porterà alle elezioni amministrative con la fine dell’era Biancheri dopo dieci anni di governo.

Forza Italia si sta riorganizzando tra la corsa alla poltrona di sindaco della Città dei Fiori e la prospettiva delle regionali 2025, senza dimenticare l’esperienza amministrativa di Ventimiglia nella squadra di governo guidata da Flavio Di Muro.

Alle parole del coordinatore provinciale Simone Baggioli è affidato il bilancio di fine anno in casa azzurra con un occhio sempre teso ai prossimi 12 mesi e, ovviamente, anche a Genova.

Che anno è stato per Forza Italia?

“È stata un’annata perfetta, il risultato di un grande lavoro di squadra che ha ampiamente ripagato sforzi, impegno, passione e capacità. A Ventimiglia abbiamo dimostrato compattezza nonostante i vari detrattori che ci davano a percentuali minime. Invece abbiamo ampiamente superato l’11% di consenso elettorale – come per le ultime politiche e regionali a livello provinciale – facendo una strategia politica vicino al territorio, alle imprese e ai cittadini. Due assessori con deleghe importanti, Marco Agosta vicesindaco, Servizi Sociali, Commercio e Protezione Civile, Scuola, Politiche abitative e Milena Raco Igiene Ambientale, Ciclo delle Acque, Ambiente e Pari Opportunità; il gruppo consigliare formato dal capo gruppo Franco Ventrella, Gabriele Amarella e Franca Bonadonna. A Sanremo si è passati da uno a quattro consiglieri comunali nel giro di tre anni, in opposizione. Una grande soddisfazione nell’aver tessuto rapporti di amicizia con Patrizia Badino, Andrea Artioli e Piero Correnti. Tutti quanti noi condividiamo una visione di rilancio economico e occupazionale, dove l’unico interesse è quello dei nostri concittadini, delle imprese che operano sul territorio non tralasciando il comparto turistico e commerciale, di traino e fondamentale per tutti noi. Sinergia, ascolto e gioco di squadra hanno premiato il nostro impegno quotidiano. In provincia di Imperia abbiamo eletto un nostro consigliere, Gabriele Amarella, delegato comunale e consigliere a Ventimiglia, un ragazzo preparato e sempre disponibile. Sono stato eletto coordinatore provinciale e, insieme a Filippo Bistolfi, vice-coordinatore regionale, Angelo Dulbecco, Sindaco di Caravonica, e Davide Longordo, coordinatore regionale dei Giovani, siamo stati insigniti del ruolo di delegati nazionali. Lunedì scorso, durante il coordinamento provinciale, abbiamo nominato i delegati comunali di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti e Sanremo. A breve seguiranno anche quelli di altre realtà della provincia. Insomma, un duro lavoro ma anche molto entusiasmo, propositivo per i prossimi impegni elettorali”.

A che punto siete nella preparazione delle amministrative di Sanremo?

“Lunedì siamo partiti ufficialmente, in occasione del coordinamento provinciale. Abbiamo già tirato giù le basi del nostro progetto politico e amministrativo che, in una seconda fase, andrà condiviso con tutte le forze politiche e civiche che comporranno lo schieramento del vero centrodestra sanremese. Abbiamo individuato, di comune accordo con la squadra forzista, il nostro responsabile per la campagna elettorale e per la formazione delle liste nella persona di Claudio Barbero, supportato da Davide Longordo e dall’intero coordinamento provinciale. Al momento stiamo ragionando su due liste, Forza Italia e Forza Sanremo, con l’obiettivo di inserire, visto l’interessamento, una quota rosa molto più rappresentativa rispetto al passato. Fa molto piacere anche l’entusiasmo dimostrato da molti giovani che vogliono partecipare attivamente alla rinascita di una città divenuta oramai incapace di dare benessere”.

Qualche giorno fa Alessandro Mager, candidato sindaco della coalizione civica, si è presentato alla città. Come giudica la sua prima uscita pubblica?

“L’avvocato Alessandro Mager è un professionista molto stimato e capace. Se devo essere sincero ho notato molta confusione circa le dichiarazioni rilasciate ai media e un po’ di amarezza sui volti dei promoter della squadra di Biancheri intervenuti alla presentazione e di sostegno alla campagna elettorale di Mager. Dati alla mano, giudico il candidato Fulvio Fellegara il vero e unico competitor del nostro candidato Gianni Rolando”.

Passate le amministrative sarà il momento di pensare alle regionali 2025

“In realtà qualche breve considerazione è già sul tavolo ma credo che oggi l’attenzione massima debba essere prestata sulle elezioni amministrative di Sanremo. Un passo per volta”.

Quali prospettive per il 2024?

“Come dicevo poc’anzi l’attenzione, evidentemente, è riposta sulle amministrative sanremesi. L’obiettivo è vincere le elezioni e i dati che oggi abbiamo a portata di mano dimostrano una vittoria secca al primo turno oltre al fatto che l’attività amministrativa di opposizione portata avanti con dedizione in questi anni dal nostro gruppo consigliare e dalle altre forze politiche sedute al nostro fianco in consiglio, abbia ottenuto un forte e positivo consenso da parte dei nostri concittadini, spettatori, come noi, di un declino inarrestabile della nostra amata città. È ora di voltare pagina”.