Bordighera, nuova rotatoria in via Arziglia: approvato il progetto esecutivo

La Giunta di Bordighera ha approvato il progetto esecutivo della nuova rotatoria in via Arziglia all’intersezione con via Cornice dei Due Golfi; l’intervento mira a migliorare la sicurezza della circolazione e a rallentare il flusso veicolare in quella che è l’unica strada di accesso ed uscita dalla Città verso levante, già teatro di diversi incidenti.



In particolare verranno realizzate un’isola rotatoria centrale sormontabile di 6 metri di diametro e due isole spartitraffico in autobloccanti con bordure sagomate. Lato valle sarà costruito un nuovo marciapiede con un tracciato diverso rispetto a quello esistente; al di sotto saranno spostate le tubazioni di acqua potabile e fognatura, in modo che non siano sotto la sede stradale e dunque risulti meno problematico intervenire in caso di guasto. L’area verde verso mare della carreggiata sarà modificata: verranno messe a dimora nuove piante e contestualmente sarà installato l’arredo urbano.​