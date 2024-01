'Legality Next Gen': da Caivano a Riva Ligure, Maurizio Patriciello tra gli ospiti del primo incontro dedicato alla legalità

È tutto pronto a Riva Ligure per Legality Next Gen, la tre giorni di appuntamenti gratuiti, aperti al pubblico, dedicati al tema della legalità in programma dal 18 al 20 gennaio alle 18 presso la sala consiliare di Palazzo Asdente Carrega - Municipio del Comune di Riva Ligure. Don Maurizio Patriciello ed il giornalista Pino Aprile apriranno la prima giornata di interventi e testimonianze di giovedì. Insieme a loro ci sarà anche Luigi Leonardi, commerciante casertano sotto scorta.

L’iniziativa culturale, format del Consorzio Gruppo Eventi, proseguirà venerdì 19 gennaio alle 18 con un dialogo tra il Dott. Ciro Angelillis Procuratore Capo aggiunto Bari, la Dott.ssa Annamaria Frustaci PM Catanzaro e Roberto de Candia. Sabato 20 gennaio, Legality Next Gen proseguirà con la Pièce Teatrale “La stanza di Agnese” interpretata da Sara Bevilacqua nel ruolo di Agnese Borsellino ed un talk con Alessandro di Battista e Dario Vergassola moderato da Roberto de Candia.

L’ingresso al pubblico è aperto dalle ore 17:30, posti a sedere disponibili anche nell’atrio del Comune dove sarà allestito uno schermo tv con collegamento in diretta dell’evento.