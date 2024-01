Estratti oggi gli abbinamenti per i carri fioriti che torneranno il 24 marzo dopo quattro anni di stop (Video)

Si è svolto questo pomeriggio, in un clima di grande collaborazione tra i diversi comuni che parteciperanno, il sorteggio dei temi per i carri del corso fiorito che, quest’anno si svolgerà sul tema ‘Sanremo in Fiore & Outdoor’.

Confermata da tempo la data del 24 marzo, la più grossa novità vede, per la prossima edizione (la prima dopo quattro anni di stop) la sua internazionalità, visto che è previsto anche un carro dalla Svizzera. Saranno 17 i carri che sfileranno visto che, oltre a quello fuori concorso di Sanremo, saranno altri 13 dei vari comuni imperiesi, ma anche tre che arriveranno da Mentone, Locarno e dal basso Piemonte, anche loro fuori concorso.

Confermato il percorso ad ‘anello’ che si svilupperà tra piazzale Dapporto, il lungomare Calvino e la ciclabile e la presenza di ‘Linea Verde’, la conosciutissima trasmissione di Rai Uno, anche se rimane ancora da capire se il corso fiorito andrà in diretta o in differita di una settimana.

L’abbinamento dei carri vede: Bordighera con ‘Handbike’, Vallecrosia-Camporosso con ‘Beach volley’, Golfo Dianese con ‘Vela’, Seborga con ‘Passeggiate a cavallo’, Taggia con ‘Ciclismo’, Impria con ‘Arrampicata’, la novità Pompeiana con ‘Snorkeling’, Riva Ligure con ‘Trekking’, Isolabona con ‘Surf’, Ospedaletti con ‘Mountain bike’, Ventimiglia con ‘Canyoning’, Santo Stefano al Mare con Parapendio e Dolceacqua con ‘Running’.

Quello del corso fiorito matuziano sarà un momento importante, con Sanremo che attenderà un minimo di 30/40mila persone che invaderanno gioiosamente la città.