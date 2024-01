Sanremo: arresto di una ladra seriale da parte dei Carabinieri, i ringraziamenti di Baggioli e Ventimiglia

Dopo Luca Lombardi anche altri due esponenti del centrodestra sanremese si sono congratulati con i Carabinieri per l'arresto di una ladra seriale responsabile di decine di furti ai danni dei nostri commercianti.

“La politica della Lega – dice il capogruppo Daniele Ventimiglia - anche per il futuro sarà quella di richiedere un implemento di personale al governo centrale, dove fortunatamente oggi a presiedere ci sono politici sensibili alle problematiche di sicurezza delle città”.

“Il Gruppo Consigliare di Forza Italia – dice Simone Baggioli - tutti gli iscritti ed i simpatizzanti ringraziano i Carabinieri e tutte le Forze dell’Ordine che quotidianamente si adoperano per garantire la sicurezza a concittadini e turisti. Ringrazio personalmente il Luogotenente Paolo Farchetti e tutta la sua squadra per la tempestività nell’intervento svolto, come sempre, nell’interesse della collettività”.