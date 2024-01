Mortaio gigante a Sanremo, Cavo al PD: ""Sgonfiate tutto, rimpiangete lo spot della Calabria al festival?"

"Non avevamo dubbi che il Pd volesse sgonfiare anche il mortaio. La loro missione ormai è quella di sgonfiare e dare contro tutto ciò che funziona. Ormai sono la sesta stella del M5S.

La stecca di Natale e Ioculano stavolta arriva su Sanremo. Non vogliono il mortaio del pesto, preferirebbero evidentemente riportare nelle dirette Rai in mondovisione la pubblicità della Regione Calabria, come accadeva al tempo in cui governavano loro.

In perfetta continuità con le stonature delle scorse ore, attaccano il mortaio, uno degli strumenti di promozione turistica della Liguria nel mondo, che è stata promossa dai fatti, dai dati di ieri del Forum Ambrosetti. Ma anche quei dati evidenti e chiari loro li hanno voluti leggere con i paraocchi e al contrario, cercando disperatamente solo i settori meno rilevanti in cui la Liguria non primeggia a fronte di tutti i dati macroeconomici (pil, prodotto interno lordo, occupazione, turismo, Blue Economy) in crescita.

Anche la polemica sul punto nascite di Sanremo è stonata per merito e tempi, arrivata proprio ora che è avanzato lo stato del reclutamento di infermieri, infermieri pediatrici ed ostetriche per le dotazioni di ostetricia e ginecologia e del nido. Ora che sono pronti anche arredi di ostetricia e ginecologia, e che a breve ci sarà la chiusura della gara che consentirà, tramite il ricorso alle cooperative, di reclutare i ginecologi necessari alla copertura della turnistica".

Risponde così l'onorevole Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti e vicepresidente della Commissione Attività Produttive e turismo della Camera, alle polemiche sollevate dal PD.