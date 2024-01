Convegno ‘Diamo da bere al Roia’ del Lions club Ventimiglia al teatro comunale

Da decenni tra le azioni preponderanti messe in atto dai Lions Club, diffusi in 210 aree geografiche del mondo, vi è quella rivolta a salvare la risorsa acqua.

In questo contesto i Soci del Lions Club Ventimiglia propongono, per proteggere l'ambiente, far crescere una comunità più sana e un mondo più sostenibile, un convegno dal titolo 'Diamo 'da bere' al Roia! Rinaturalizzare e ricaricare la falda del nostro fiume perché continui ad essere preziosa risorsa'.

L'appuntamento è per sabato 20 gennaio 2024, presso il Teatro Comunale di Ventimiglia, con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, della Città di Ventimiglia e della Città di Vallecrosia e l'appoggio economico di Fideuram Private Bank.

Alla presenza di numerosi Sindaci e Amministratori dei Comuni italiani e francesi maggiormente interessati al tema, del Vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, del Senatore Gianni Berrino, saranno i Professori Mandarino dell'Università di Genova e Rossetto dell'Università di Pisa ad illustrare e spiegare i principali argomenti dell'incontro.

Rinaturalizzare un corso d'acqua è un'opera importante, non solo per restituire al fiume l'indiscusso valore paesaggistico, ma soprattutto per garantire un uso razionale delle risorse idriche, per evitare sprechi di risorse economiche ed ambientali. Più sicurezza in casi di piena, certamente, ma anche ed in particolare falde più sicure e più ricche, infine acqua potabile più pulita. Migliorare le caratteristiche ecomorfologiche del fiume significa anche realizzare opere volte a far tesoro dell'acqua nel sottosuolo nei periodi più umidi; con bassi costi di investimento, scarso impatto ambientale, le operazioni di 'ricarica controllata della falda' sono un'efficace soluzione per immagazzinare grandi volumi di acqua nel serbatoio naturale del fiume.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare, per capire e condividere come si possa... dar da bere al ''nostro Roia'.".